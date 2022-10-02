Селедка под шубой – один из самых популярных салатов, которые часто можно увидеть на праздничном столе.

Селедка под шубой – популярный салат, который готовят как на праздники, так и в будние дни. В процессе приготовления многие хозяйки задаются вопросами, как улучшить вкус селедки под шубой или что приготовить на гарнир.

Стоит отметить, что особое мастерство для того, чтобы салат получился вкусным, не требуется. Овощи отвариваются, нарезаются или натираются на терку и выкладываются слоями на блюдо. Перед каждым слоем предыдущий смазывается майонезом, или похожим соусом по вкусу.

Но к некоторым хитростям хозяйки все же прибегают. Если вы о них еще не знаете, раскроем для вас один небольшой секрет, как сделать вкус салата запоминающимся.

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Как улучшить селедку под шубой: проверенный способ

Опытом проверено, что значительно улучшить салат может помочь сливочное масло. При этом оно обязательно должно быть как можно холоднее.

Так, для получения прекрасного сочетания необходимо достать из холодильника небольшой кусок масла, быстро натереть его на терку и добавить в таком виде к селедке. Все это нужно сделать перед тем, как отправлять селедку на блюдо к овощам.

Именно с добавлением незначительного количества твердого сливочного масла салат получится идеальным по вкусу и никого не разочарует.

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