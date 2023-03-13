Самые ранние сорта огурцов можно сеять уже в марте - они не боятся заморозков.

Обычно огурцы высеивают на огороде с середины апреля до середины мая, а первый урожай собирают в июле. С посевом огурцов дачники не спешат, поскольку эта культура не терпит мартовских морозов.

Однако селекционеры вывели ранние сорта огурцов, которые можно высеивать на рассаду уже в начале или в середине марта, а через 4 недели пересаживать на участок. Ранее мы рассказывали когда сеять огурцы на рассаду.

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Арктика

Этот ранний сорт можно сеять в теплицу или на подоконник уже в марте. Сорт неприхотливый в уходе и очень урожайный, с небольшим количеством семян. Огурцы имеют хорошие вкусовые качества и долго хранятся после сбора урожая. Дачники отзываются о сорте так:

Просто отличный сорт огурчиков, от которого в восторге вся моя семья. Я их высаживаю дважды – сначала в теплицу в конце зимы, а затем летом в открытый грунт. Урожай собираю весной и осенью. Огурчики очень вкусные, сочные. Идеально подходят для салатов и закруток.

Эколь

Огурцы сорта Эколь небольшие по размеру и темно-зеленые, без горечи и пустот. Сорт отличается высокой продуктивностью. Очень долго плодоносит. Имеет много хороших отзывов от дачников.

Евро Пик

Это ранний и самоопыляемый сорт огурцов, который хорошо переносит перепады температур и другие стрессовые условия. Кусты хорошо плодоносят. Огурцы Евро Пик вырастают небольшими и прекрасно подходят для засолки и маринования, хотя могут употребляться и в свежем виде. Вот так отзываются о них покупатели:

Великолепный урожай, сладкие и хрустящие огурцы, хватило на консервацию и угощения родственникам.

Китайский эльф

Очень ранний и невероятно ароматный сорт огурцов. Созревает примерно за 35 дней. Имеет стабильную урожайность и устойчивость к заболеваниям. Отличается долгим сроком хранения огурцов.

Авенсис

Ранний и неприхотливый в уходе гибрид огурца, который можно сеять на рассаду уже в начале весны. А если хотите выращивать эти огурцы без рассады, то можно посеять их прямо на огороде в середине апреля. Сорт Авенсис отличается высокой урожайностью и хорошей защитой от грибковых болезней. Вот что пишут об этом сорте дачники:

Сеяла семена этих огурцов на рассаду, затем высаживала в грунт. Растут очень хорошо, огурчики быстро созревают один за другим, очень вкусные, не горчат.

Маринда

Ранний и самоопыляемый сорт огурца с небольшими сочными плодами. Огурцы без горчинки и отличной консистенции. Сорт устойчив к болезням. Покупатели пишут о сорте Маринда следующее:

Поскольку взяла только 1 пакетик, высеяла на рассаду каждую семечку в отдельный стаканчик. На грядки пересадила когда появилось по 6 листиков. Быстро пошли в рост. Цвели хорошо и практически на каждом цветке был зародыш, если не на всех. Огурчики собирала каждый день. С одного куста можно собирать за один раз до десяти спелых огурчиков.

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