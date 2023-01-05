Как убрать тяжесть в желудке и похудеть после праздничных застолий - читайте в материале УНИАН.

5 января в мире отмечают Международный разгрузочный день. Эту дату как будто специально придумали для того, чтобы напомнить нам о том, что переедать - вредно, и организму нужно давать передышку. Отличный способ это сделать - устроить разгрузочный день. Он поможет избавиться от тяжести в желудке после праздничных застолий и даже похудеть. Как сделать разгрузочный день, а также 5 вариантов такой разгрузки - читайте в материале УНИАН.

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Разгрузочные дни можно устраивать не только после праздников. По словам диетологов, разгрузка также дает толчок организму к похудению.Разгрузочный день можно проводить раз в неделю и затем повторять каждую неделю. Таким образом за месяц можно избавиться от трех килограммов - главное, соблюдать умеренность в дальнейшем рационе, не наедаться и не переедать на следующий же день после разгрузочного.

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Разгрузочный день - основные правила

1. Разгрузочные дни проводите не чаще двух раз в неделю.

2. Отмените интенсивные тренировки в этот день.

3. Принимайте пищу каждые 2,5-3 часа.

4. Не забывайте пить воду - 2-2,5 литра в день.

5. Не используйте мочегонные и слабительные средства.

Как устроить разгрузочный день - 5 вариантов

Разгрузочный день на кефире

Что нужно: 1,5 л кефира

Как проводить разгрузку: в течение дня следует пить только кефир. Он не обязательно должен быть обезжиренным, можно взять кефир 1,5% жирности.

Разгрузочный день на твороге с овощами и фруктами

Что нужно:

Творог (не выше 5%) - 500 г

Овощи - 600 г

Совет: овощи можно взять любые в сыром или приготовленном виде, кроме моркови, свеклы, картофеля.

Фрукты - 400 г

Совет: фрукты должны быть не сладкие, например, яблоки, грейпфрут, груши.

Растительное масло (для заправки) - 2 ст. л.

Как проводить разгрузку: в течение дня есть творог с овощами и творог с фруктами. Также можно пить 1-2 стакана кефира, травяной и зеленый чай.

Разгрузочный день на гречневой каше с овощами

Что нужно:

Гречневая каша - 400 г

Овощи - 1 кг

Совет: овощи можно взять любые в сыром или приготовленном виде, кроме моркови, свеклы, картофеля.

Растительное масло (для заправки) - 2 ст. л.

Можно добавить небольшое количество грибов, орехов (3 шт.). В течение дня пить зеленый и травяной чай.

Разгрузочный день на курином филе

Что нужно: 500 г отваренного куриного филе.

Как проводить разгрузку: в течение дня есть куриное филе, можно сочетать с листовыми овощами. Также можно пить чай (черный или зеленый) или же воду с лимоном.

Разгрузочный день на мясе или рыбе с овощами

Что нужно:

Нежирные мясо, птица или рыба - 400 г

Овощи - 1 кг

Совет: овощи можно взять любые в сыром или приготовленном виде, кроме моркови, свеклы, картофеля.

Растительное масло (для заправки) - 2 ст. л.

В этот день можно выпить 2 чашки зеленого чая и 2 чашки травяного чая.

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