5 января в мире отмечают Международный разгрузочный день. Эту дату как будто специально придумали для того, чтобы напомнить нам о том, что переедать - вредно, и организму нужно давать передышку. Отличный способ это сделать - устроить разгрузочный день. Он поможет избавиться от тяжести в желудке после праздничных застолий и даже похудеть. Как сделать разгрузочный день, а также 5 вариантов такой разгрузки - читайте в материале УНИАН.
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Разгрузочные дни можно устраивать не только после праздников. По словам диетологов, разгрузка также дает толчок организму к похудению.Разгрузочный день можно проводить раз в неделю и затем повторять каждую неделю. Таким образом за месяц можно избавиться от трех килограммов - главное, соблюдать умеренность в дальнейшем рационе, не наедаться и не переедать на следующий же день после разгрузочного.
Разгрузочный день - основные правила
1. Разгрузочные дни проводите не чаще двух раз в неделю.
2. Отмените интенсивные тренировки в этот день.
3. Принимайте пищу каждые 2,5-3 часа.
4. Не забывайте пить воду - 2-2,5 литра в день.
5. Не используйте мочегонные и слабительные средства.
Как устроить разгрузочный день - 5 вариантов
Разгрузочный день на кефире
Что нужно: 1,5 л кефира
Как проводить разгрузку: в течение дня следует пить только кефир. Он не обязательно должен быть обезжиренным, можно взять кефир 1,5% жирности.
Разгрузочный день на твороге с овощами и фруктами
Что нужно:
- Творог (не выше 5%) - 500 г
- Овощи - 600 г
Совет: овощи можно взять любые в сыром или приготовленном виде, кроме моркови, свеклы, картофеля.
- Фрукты - 400 г
Совет: фрукты должны быть не сладкие, например, яблоки, грейпфрут, груши.
- Растительное масло (для заправки) - 2 ст. л.
Как проводить разгрузку: в течение дня есть творог с овощами и творог с фруктами. Также можно пить 1-2 стакана кефира, травяной и зеленый чай.
Разгрузочный день на гречневой каше с овощами
Что нужно:
- Гречневая каша - 400 г
- Овощи - 1 кг
Совет: овощи можно взять любые в сыром или приготовленном виде, кроме моркови, свеклы, картофеля.
- Растительное масло (для заправки) - 2 ст. л.
Можно добавить небольшое количество грибов, орехов (3 шт.). В течение дня пить зеленый и травяной чай.
Разгрузочный день на курином филе
Что нужно: 500 г отваренного куриного филе.
Как проводить разгрузку: в течение дня есть куриное филе, можно сочетать с листовыми овощами. Также можно пить чай (черный или зеленый) или же воду с лимоном.
Разгрузочный день на мясе или рыбе с овощами
Что нужно:
- Нежирные мясо, птица или рыба - 400 г
- Овощи - 1 кг
Совет: овощи можно взять любые в сыром или приготовленном виде, кроме моркови, свеклы, картофеля.
- Растительное масло (для заправки) - 2 ст. л.
В этот день можно выпить 2 чашки зеленого чая и 2 чашки травяного чая.