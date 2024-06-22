Немногие девушки знают, что делать, если тушь осыпается, поэтому вовсе от нее отказываются.

Каждой женщине хочется, чтобы ее взгляд был завораживающим и манящим, но не у всех получается этого добиться. Даже если сразу после нанесения макияжа все выглядит отлично, то через несколько часов красивая девушка рискует превратиться в панду с черными кругами вокруг глаз. УНИАН расскажет секрет, как сделать так, чтобы не осыпалась тушь.

Почему тушь для ресниц осыпается и отпечатывается на веке

Первая причина, почему осыпается тушь - это ее консистенция. Если продукт "живет" долго, то со временем начинает подсыхать. Иногда так происходит и с новыми тушами - часто из-за женской привычки несколько раз быстро опускать щеточку в тубу, чтобы набрать побольше краски. На самом деле, такие действия приводят к попаданию воздуха в емкость, который способствует высыханию туши.

Если тушь отпечатывается на веке, то это объясняется так же легко - скорее всего, у вас неправильный уход за кожей вокруг глаз. Вероятно, вы пользуетесь слишком питательными кремами, а тип кожи, склонный к жирности, требует более легких гелевых текстур. Игнорирование этого правила приведет к излишней выработке кожного сала, как следствие - нездоровому блеску кожи, а значит, отпечаткам туши на веках.

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Что делать, если тушь отпечатывается на веках или осыпается

Эксперты по визажу рассказывают, что сделать, чтобы тушь не размазывалась под глазами. Во-первых, поменяйте уход - подберите косметические средства, которые подходят именно вашему типу кожи, не перегружайте лицо косметикой, особенно в летний период.

Во-вторых, используйте простые лайфхаки:

наносите праймер под тени или без них, он не позволит коже быстро увлажняться;

припудривайте прозрачной пудрой веки до окрашивания их тушью;

попробуйте нанести гель для бровей вместо туши.

Еще один совет, как красить ресницы, чтобы тушь не осыпалась - приобрести себе 2 варианта туши (одна для объема, вторая влагостойкая). Именно эта, влагостойкая палочка-выручалочка - идеальный метод, чем закрепить тушь, которой вы пользуетесь давно и хотите продолжать это делать.

Секрет простой - накрасьте ресницы любимой тушью, а потом нанесите 1 слой влагостойким вариантом. Суть такой хитрости в том, что влагостойкая тушь оставляет на ресницах пленку, из-за чего они отлично держат краску, не отпечатываются и не осыпаются.

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