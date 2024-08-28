Рассказываем, чем осветлить темные волосы в домашних условиях безопасно и эффективно.

Каждая женщина хочет выглядеть безупречно, для этого многие дамы меняют цвет волос, иногда очень кардинально - ведь для достижения цели все средства хороши. Но покрасить локоны в темный проще, чем вернуть им светлый оттенок - УНИАН расскажет, как и чем осветлить волосы дома без парикмахера, но с таким же результатом.

Как осветлить темные волосы на 2-3 тона - варианты

Для того чтобы осветлить волосы в домашних условиях, нужно выбрать правильное и безопасное средство. Прежде всего, стоит понимать, что обесцвечивание и осветление - это разные процедуры. В первом случае из волос полностью убирается красящий пигмент, результат получается более видимый, но менее приятный для волос. При осветление красящий пигмент удаляется не полностью, благодаря чему можно и посветлеть на несколько тонов, и сохранить локоны.

Как правило, в домашних условиях лучше именно осветлять, а не обесцвечивать волосы, потому что в противном случае есть риск сильно повредить локоны. Для осветления окрашенных волос рекомендуется кислотная смывка для волос, которую можно купить в любом магазине. Как сработает смывка краски для волос, зависит от того, чем и как вы красили волосы, как долго, насколько глубоко "засел" пигмент и в каком состоянии сами локоны.

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Однако даже при самой тяжелой ситуации кислотная смывка для волос способна за 1-2 раза осветлить волосы из черного до каштана или даже русого. Для обесцвечивания обычно нужна обесцвечивающая пудра или порошок - с ними в домашних условиях работать опасно, даже не все парикмахеры-колористы умеют правильно наносить состав на локоны. Опасность его можно оценить даже из одного факта - если допустить ошибку, через неделю-две обесцвеченные волосы по длине отпадут.

Как осветлить волосы в домашних условиях краской

"Бытовой" вариант, которыми пользуются многие женщины - это краска в оттенках суперблонд (нумерация 12 и выше). Такая краска осветляет волосы, заодно окрашивая их в нужный оттенок. Это один из самых популярных и доступных методов, где не нужны никакие "танцы с бубнами" - стоит только пойти в ближайший магазин косметики, купить нужную краску и по инструкции нанести ее на волосы.

ВАЖНО: вне зависимости от того, какой метод вы выберете - краску или смывку - перед осветлением всех волосы нужно проделать это с одной прядью. Во-первых, чтобы узнать, каким примерно будет результат, во-вторых, чтобы убедиться, что составы не вызовут аллергической реакции.

Как осветлить волосы в домашних условиях без краски смывкой

Если вы решили осветлить волосы кислотной смывкой, то запомните, что голову перед процедурой нельзя мыть минимум сутки - такую травмирующую махинацию лучше проводить на грязных волосах.

Инструкция, как осветлить волосы смывкой:

смешать жидкость из обеих бутылок в неметаллической емкости в пропорции 1:1 (пользоваться кухонными весами);

размешать кистью для окрашивания волос;

начиная с затылка, отступая 2-3 см от корней, нанести на каждую прядь кистью, прочесать гребнем;

покрыть голову пакетом или шапочкой для душа;

прогревая феном, держать состав на голове 20-40 минут.

Для большинства смывок существует правило - приготовить и нанести состав нужно максимум за полчаса, иначе он потеряет свою эффективность.

Лайфхак: не обязательно сразу выливать в емкость содержимое обеих бутылок, можете взять по половине, особенно если волосы редкие и короткие. К примеру, для волосы средней густоты до плеч хватает половины каждого бутылька.

По истечении указанного времени вы можете посмотреть на волосы и оценить результат. Если оттенок вам подходит, приступайте ко второй части процедуры:

смыть состав горячей водой;

через 5 минут промывания использовать шампунь глубокой очистки (2-3 раза промыть им волосы);

дать им высохнуть естественным образом;

подождать минимум 40 минут, затонировать локоны краской;

смыть краску водой, затем вымыть шампунем с низким уровнем pH для закрепления цвета.

Если на стадии смывки оттенок для вас кажется слишком темным, а жидкость в баночках осталась, можете снять предыдущий состав с волос бумажными полотенцами, смешать, нанести новый и дальше действовать по инструкции. В зависимости от смывки, которую вы выберете, инструкция может отличаться, поэтому перед использованием обязательно читайте ее.

ВАЖНО: учтите, что для тонирования волос краской после осветления нужно брать оттенок на 1-2 выше, чем тот, который хотите получить в итоге. Все потому, что на осветленные локоны цвет "ложится" темнее, чем он есть на самом деле.

Если вы не уверены в своих силах и не хотите экспериментировать, то всегда можете обратиться к профессионалу, который точно осветлит волосы безопасно.

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