Каждая женщина хочет выглядеть безупречно, для этого многие дамы меняют цвет волос, иногда очень кардинально - ведь для достижения цели все средства хороши. Но покрасить локоны в темный проще, чем вернуть им светлый оттенок - УНИАН расскажет, как и чем осветлить волосы дома без парикмахера, но с таким же результатом.
- Как осветлить темные волосы на 2-3 тона - варианты
- Как осветлить волосы в домашних условиях краской
- Как осветлить волосы в домашних условиях без краски смывкой
Как осветлить темные волосы на 2-3 тона - варианты
Для того чтобы осветлить волосы в домашних условиях, нужно выбрать правильное и безопасное средство. Прежде всего, стоит понимать, что обесцвечивание и осветление - это разные процедуры. В первом случае из волос полностью убирается красящий пигмент, результат получается более видимый, но менее приятный для волос. При осветление красящий пигмент удаляется не полностью, благодаря чему можно и посветлеть на несколько тонов, и сохранить локоны.
Как правило, в домашних условиях лучше именно осветлять, а не обесцвечивать волосы, потому что в противном случае есть риск сильно повредить локоны. Для осветления окрашенных волос рекомендуется кислотная смывка для волос, которую можно купить в любом магазине. Как сработает смывка краски для волос, зависит от того, чем и как вы красили волосы, как долго, насколько глубоко "засел" пигмент и в каком состоянии сами локоны.
Однако даже при самой тяжелой ситуации кислотная смывка для волос способна за 1-2 раза осветлить волосы из черного до каштана или даже русого. Для обесцвечивания обычно нужна обесцвечивающая пудра или порошок - с ними в домашних условиях работать опасно, даже не все парикмахеры-колористы умеют правильно наносить состав на локоны. Опасность его можно оценить даже из одного факта - если допустить ошибку, через неделю-две обесцвеченные волосы по длине отпадут.
Как осветлить волосы в домашних условиях краской
"Бытовой" вариант, которыми пользуются многие женщины - это краска в оттенках суперблонд (нумерация 12 и выше). Такая краска осветляет волосы, заодно окрашивая их в нужный оттенок. Это один из самых популярных и доступных методов, где не нужны никакие "танцы с бубнами" - стоит только пойти в ближайший магазин косметики, купить нужную краску и по инструкции нанести ее на волосы.
ВАЖНО: вне зависимости от того, какой метод вы выберете - краску или смывку - перед осветлением всех волосы нужно проделать это с одной прядью. Во-первых, чтобы узнать, каким примерно будет результат, во-вторых, чтобы убедиться, что составы не вызовут аллергической реакции.
Как осветлить волосы в домашних условиях без краски смывкой
Если вы решили осветлить волосы кислотной смывкой, то запомните, что голову перед процедурой нельзя мыть минимум сутки - такую травмирующую махинацию лучше проводить на грязных волосах.
Инструкция, как осветлить волосы смывкой:
- смешать жидкость из обеих бутылок в неметаллической емкости в пропорции 1:1 (пользоваться кухонными весами);
- размешать кистью для окрашивания волос;
- начиная с затылка, отступая 2-3 см от корней, нанести на каждую прядь кистью, прочесать гребнем;
- покрыть голову пакетом или шапочкой для душа;
- прогревая феном, держать состав на голове 20-40 минут.
Для большинства смывок существует правило - приготовить и нанести состав нужно максимум за полчаса, иначе он потеряет свою эффективность.
Лайфхак: не обязательно сразу выливать в емкость содержимое обеих бутылок, можете взять по половине, особенно если волосы редкие и короткие. К примеру, для волосы средней густоты до плеч хватает половины каждого бутылька.
По истечении указанного времени вы можете посмотреть на волосы и оценить результат. Если оттенок вам подходит, приступайте ко второй части процедуры:
- смыть состав горячей водой;
- через 5 минут промывания использовать шампунь глубокой очистки (2-3 раза промыть им волосы);
- дать им высохнуть естественным образом;
- подождать минимум 40 минут, затонировать локоны краской;
- смыть краску водой, затем вымыть шампунем с низким уровнем pH для закрепления цвета.
Если на стадии смывки оттенок для вас кажется слишком темным, а жидкость в баночках осталась, можете снять предыдущий состав с волос бумажными полотенцами, смешать, нанести новый и дальше действовать по инструкции. В зависимости от смывки, которую вы выберете, инструкция может отличаться, поэтому перед использованием обязательно читайте ее.
ВАЖНО: учтите, что для тонирования волос краской после осветления нужно брать оттенок на 1-2 выше, чем тот, который хотите получить в итоге. Все потому, что на осветленные локоны цвет "ложится" темнее, чем он есть на самом деле.
Если вы не уверены в своих силах и не хотите экспериментировать, то всегда можете обратиться к профессионалу, который точно осветлит волосы безопасно.