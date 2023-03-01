Можно ли хранить яйца в холодильнике - очень популярный вопрос. Как их хранить и чем обусловлены эти правила - расскажем ниже.

Почти в каждой семье куриные яйца принято хранить в холодильниках. Многие ошибочно полагают, что таким образом можно продлить их срок годности. Но почему в магазинах яйца хранятся не в холодильнике? Вы удивитесь, но есть несколько весомых аргументов в пользу того, что и дома их не стоит держать в холодном месте.

Ранее УНИАН рассказывал, сколько яиц можно есть в день и в каком виде они полезнее. В этом материале вы узнаете о наиболее подходящем способе их хранения.

Можно ли хранить яйца в холодильнике на самом деле

Вы наверняка замечали, что практически в каждом холодильнике есть лоток для хранения яиц. Эти блоки, чаще всего, рассчитаны на 6-10 яиц. Бытует мнение, что если яйца хранить в холодильнике, то они медленнее портятся. Кроме того, считается, что это может снизить риски отравления, так как в холодной среде размножение бактерии, которая провоцирует сальмонеллез, замедляется.

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Яйца также можно смело хранить в холодильнике, если есть подозрения, что они заражены сальмонеллезом. Так вы не допустите заражения других продуктов, ведь в холодной среде эти бактерии умирают.

Есть некоторые аргументы, которые заставят вас задуматься, действительно ли стоит хранить яйца в холодильнике. Например, если хранить яйца при комнатной температуре, они не испортятся быстрее. Вспомните, как вы покупаете яйца в магазинах или на рынке - там они тоже не хранятся в холодильниках.

Помимо этого, при приготовлении многих блюд необходимо брать яйца комнатной температуры. Холодные яйца советуют использовать лишь в определенных случаях. Если их долго хранить в холодильнике, а потом дать полежать в комнатной среде, чтобы они стали "теплее", на них обязательно образуется конденсат. А это, в свою очередь, чревато размножением бактерий на скорлупе.

Кроме того, если вы положите холодное яйцо в воду комнатной температуры, не говоря уже о горячей, скорлупа треснет. Есть еще один аргумент в пользу того, почему нельзя класть яйца в холодильник. При долгом хранении в низких температурных условиях на скорлупе могут образоваться микротрещины, и в них бактерии будут размножаться куда активнее.

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