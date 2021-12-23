Оказалось, что в свекле нитратов больше, чем в колбасе.

Технолог мясопереработки Павел Агапкин рассказал, что в главном овоще из борщевого набора - свекле - содержится в 20 раз больше нитратов, чем в колбасе. Таким образом свекла подвинула колбасу в рейтинге самых вредных для здоровья продуктов.

Об этом он сказал на телеканале "Звезда".

Также Агапкин добавил, что при жарке свеклы из нитратов образуется нитрит, но они не настолько вредны, чтобы полностью отказаться от этого овоща.

Читайте такжеПочему нужно протирать окна и зеркала картофелем: блестящий результат гарантирован"Нитратов, которые превращаются в нитриты, мы поедаем каждый день в диких количествах. Столетиями люди эти салаты и борщи едят, и ничего с ними страшного не случается", - отметил специалист.

При этом людям страдающим от диабета, гастрита и повышенной кислотности стоит уменьшить употребление свеклы, так как в ней содержится много сахара и хлора.

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