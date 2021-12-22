Как не сорваться во время застолья и что делать, если утром "нехорошо" - читайте на УНИАН.

Как пела группа "Дискотека Авария": "Новый год к нам мчится, скоро всё случится". К сожалению, случиться могут не только подарки, яркие эмоции и новогодние ритуалы, но и застолье, после которого поджелудочная помашет вам ручкой. УНИАН расскажет, как не переесть на новогодние праздники и поделится советами, которые помогут при плохом самочувствии.

Ранее мы составляли чек-лист из 7 действий о том, что нужно успеть перед Новым годом.

Чем опасно переедание - мнение диетолога

Диетолог Людмила Гончарова говорит:

Я бы очень рекомендовала, чтобы когда вы смотрите на праздничный стол, понимали, что вы все равно съесть не можете. Лучше выделить для себя те блюда, которые, по вашему мнению, являются самыми вкусными, и вы хотите попробовать именно их. Очень хорошо было бы, если бы это было мясо или рыба, или какие-то сладости, или сыры, или с фруктами, или с овощами, или с овощным салатом. То есть, что-то такое, от чего действительно ваш взгляд не может оторваться.

Она также отметила, что не рекомендует на праздники употреблять много алкоголя, потому что первые дни такого нового года будут очень тяжелыми и совсем не радостными. Так, эксперт призвала относиться к себе с уважением и пожалеть себя, понимая, что "завтра тоже будет день и завтра тоже можно будет есть".

Как избежать переедания в праздники - главные советы

Для того, чтобы ваш Новый год не превратился в штурм близлежащих аптек, во время застолья соблюдайте простые правила:

ешьте больше зеленых овощей - клетчатка в составе создаст ощущение сытости и не позволит вам потерять контроль над собой;

правильно комбинируйте продукты - не совмещайте мясо с хлебом, а яйца с картофелем и сыром;

перед тем, как садиться за стол, принимайте ферменты;

за полчаса до трапезы выпейте стакан воды с лимоном, а во время принятия пищи старайтесь ее не запивать;

не ешьте жирные блюда, которые долго перевариваются, иначе ваш желудок будет вынужден страдать от 1 до 3 дней;

исключите из праздничного рациона молочные продукты;

постарайтесь отказаться от десерта, особенно, на основе масляного крема.

Не лишним будет и после праздника наутро выйти на пробежку или хотя бы сделать зарядку, а потом выйти на улицу. Истощенный вечеринкой организм будет нуждаться в кислороде и движении.

Что можно есть при отравлении и как себе помочь

Если всё-таки вы не смогли справиться с непреодолимым желанием попробовать абсолютно всё, что было на праздничном столе, УНИАН знает, как облегчить свою участь.

При плохом самочувствии с утра вы должны понять, хочется вам есть или нет. Если нет, то можно обойтись большим количеством жидкости и обеспечить себе обильное питье. Если голод всё-таки чувствуется, на помощь придет диета:

бананы;

рис;

яблоки;

тосты.

Рацион ваш на 3 дня будет состоять только из этих продуктов. Ешьте так, чтобы не чувствовать тошноты, но и насыщаться. По истечение указанного срока можно понемногу употреблять вареные яйца, свежие фрукты, овощи на пару и белое мясо.

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