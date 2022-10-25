Если мед засахарился - он настоящий или нет, и как теперь растопить пчелиный продукт - узнайте в материале УНИАН.

В своем нормальном состоянии мед имеет густую структуру, а при растапливании становится более жидким и теряет любые кристаллические частицы. Полезные свойства его не меняются, но важно знать, почему он меняет консистенцию и как это исправить. УНИАН расскажет, что делать, если мед засахарился - можно ли есть его и как.

Ранее мы говорили о том, как выбрать качественный мед и как проверить, натуральный мед или нет.

Мед засахарился - хорошо или плохо, почему так происходит

На самом деле, в том, что мед засахарился, нет ничего ужасного. Пчелиный продукт состоит на 70% из глюкозы и фруктозы. Со временем, если мед натуральный и свежий, а также неочищенный, он начинает кристаллизоваться. От того, насколько высоко в нем содержание указанных веществ, зависит, как быстро этот процесс начнется. К тому же, если долго хранить мед в холодных помещениях, то маленькие кристаллы начнут появляться быстрее.

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Также на процесс кристаллизации меда влияет и погода, при которой его собирали - мед, собранный в жаркое время года, загустеет быстрее, чем тот, который добыли в прохладную и сырую погоду.

Некоторые недобросовестные пасечники добавляют в мед воду, чтобы увеличить количество продукта. Так его станет больше, он будет более жидким, но однозначно потеряет свои полезные свойства. К тому же, если собирать незрелый мед, это положительно скажется на прибыли пасечника, но отрицательно - на качествах меда и его сроке хранения.

Если мед засахарился, как растопить - советы

Для того, чтобы быстро и безопасно изменить текстуру меда и сделать его более жидким, можно воспользоваться проверенным методом:

положить мед в кастрюлю;

ее поставить в кастрюлю побольше так, чтобы она висела, не доставая до дна;

залить воду в большую кастрюлю;

нагреть до 40-45°С;

держать в воде 7-10 минут, постоянно помешивая мед;

вылить его в подходящую тару.

Важно, что нагревать воду сильнее, чем до указанной температуры нельзя, иначе мед утратит свои полезные свойства. В качестве альтернативы вы можете не делать водяную баню, а сразу поместить банку с медом в горячую воду, не нагревая жидкость, но помешивая мед - через 15 минут он станет жидким.

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