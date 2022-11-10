Как избавиться от желтизны на обоях и не потратить на это ни копейки - узнайте в материале УНИАН.

Обои, как и любые другие поверхности, имеют свойство загрязняться от времени или неаккуратного обращения. Если у вас в доме есть дети или домашние животные, то пятна на обоях будут появляться гораздо быстрее. УНИАН расскажет, чем мыть грязные обои в зависимости от материала, из которого они сделаны.

Ранее мы говорили о том, чем отмыть ванну от въевшейся грязи.

Как отмыть не моющиеся обои и не повредить их

Прежде, чем начинать процесс уборки, вы должны внимательно изучить маркировку на обоях. Это необходимо для того, чтобы после очистки настенное покрытие не потеряло своего привлекательного вида и свойств. Вся нужная вам информация указана в виде пиктограммы в виде волн:

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одна волна - устойчивые к влаге, можно протирать влажной тряпкой;

- устойчивые к влаге, можно протирать влажной тряпкой; две волны - допустимо мыть влажной губкой и мыльным раствором;

- допустимо мыть влажной губкой и мыльным раствором; три волны - высокая водостойкость, можно очищать разными моющими средствами.

На некоторых моделях обоев также изображена щетка - это значит, что они устойчивы к истиранию. К примеру, если на обоях стоит маркировка в три волны + щетка - значит, их можно интенсивно тереть с большим количеством воды или моющих средств.

Как отбелить пожелтевшие обои и чем их мыть

Существует несколько средств, которые точно есть в шкафчике настоящей хозяйки. Вам не придется тратить на них баснословные суммы, зато именно эти вещества помогут быстро очистить обои.

Спирт

Если вам нужно отмыть обои от красного вина, фруктового сока или маркера, то спирт - отличное решение. Из-за того, что спирт является растворителем, он отлично удаляет даже такие сложные пятна. Смочите ватный тампон в спирте и потрите пятно до полного его исчезновения. То же самое касается и клея от стикеров - в этом случае вам нужно прижать ватную палочку, смоченную спиртом, к пятну и немного подержать. Грязь растворится и впитается влагой, а спирт улетучится сам - смывать его не нужно.

Уксус, соль или лимон

Кислоты - еще одно эффективное средство против любых пятен на обоях. Выбирать средство нужно в зависимости от того, какие именно пятна нуждаются в устранении. Если вам нужно выяснить, чем отмыть обои от никотина, жира или спиртовых маркеров, то ваш выбор - лимонная кислота или лимонный сок. Их нужно развести в воде, смочить губку и тереть пятно, пока оно не исчезнет.

Уксус хорошо отчищает обойный клей - его в чистом виде наносят на проблемный участок, оставляют на 5 минут, а затем смывают. Соляную кислоту в 3 или 5% растворе можно использовать, если на обоях есть пятна от зеленки. Нанесите кислоту на кусочек ткани, обработайте загрязнение, оставьте на 5 минут и протрите губкой, смоченной в воде.

Мыло

Хозяйственным или декоративным мылом можно обработать обои, чтобы снять легкий налет и вернуть материалу блеск. Разведите мыло с водой в пропорции 1:10, смочите губку в полученном растворе, вымойте обои, а затем протрите насухо. Обычно используется именно жидкое мыло, но если пятна старые и въевшиеся, то лучше брать хозяйственное и тереть его на терке, а уже готовую стружку растворять в воде.

Перекись

Аптечное средство, которое эффективно борется с разными красителями, пятнами от крови или сока. Использовать его можно только на светлых обоях, так как перекись способна еще и осветлять материал, на который попадает. Для того, чтобы получить желаемый результат, смочите кусок ткани в перекиси и протрите пятно от краев к центру. После того, как весь участок будет обработан, смойте перекись чистой водой.

Сода или тальк

Сода - известный универсальный пищевой порошок, которым можно, при желании, отмыть пол квартиры. Соду разведите с водой до состояния кашицы, нанесите на пятно и оставьте на 20-30 минут. После этого слегка потрите проблемное место на обоях и смойте его водой.

Альтернативный вариант - тальк, который чудесно убирает жир с обоев. Лучше всего он покажет себя, если вы используете его сразу как только испачкали настенное покрытие. Необходимо присыпать тальком пятно, накрыть бумагой и оставить на 15-20 минут. После этого счистить мягкой щеткой. Если результата нет, то процедуру нужно повторить еще раз.

Чем отмыть бумажные обои, флизелиновые или виниловые

Обои бывают разными и отличаются не только орнаментом или цветом, но и материалом, из которого сделаны. Бумажные могут быть одно- или двухслойными. В первом случае показана только сухая чистка, а вот многослойные бумажные обои поддаются легкой влажной уборке губкой.

Флизелиновые тоже бывают одно- или двухслойными. Однослойные клеются, чаще всего, под покраску - они достаточно прочные и легко моются. Двухслойные - это вспененный или тисненый винил, бамбук, текстиль. Если вы не знаете, как очистить флизелиновые обои от грязи, то запомните - эти материалы лучше всего очищать пылесосом, чтобы не испортить.

Виниловые - одни из самых популярных обоев, двухслойные, в основе - бумага или флизелин. Сверху на них наносится виниловый полимер. В зависимости от технологии его нанесения нужно выбирать и способ чистки. Если поверхность рефленая, то доступна только сухая очистка обоев. Если же у вас шелкография или винил горячего тиснения, то их можно смело тереть щеткой вместе с любыми моющими средствами.

Чем помыть моющиеся обои на кухне от жира - инструкция

Если у вас в комнате или на кухне поклеены водостойкие обои, которые можно очищать, не боясь испортить, делайте это правильно:

очистите стены от пыли щеткой, веником или пылесосом;

обработайте пятна (если они есть) любым из вышеуказанных средств;

приготовьте подходящий моющий раствор;

смочите в нем губку и протрите обои;

смойте моющие с обоев тряпкой, смоченной в воде;

вытрите обои насухо.

Благодаря таким простым советам и нехитрым манипуляцям, у вас получится легко очистить обои от любых пятен.

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