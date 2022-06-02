Арбуз и дыня не боятся засухи и не очень требовательны к почве.

Арбуз и дыня - это самые популярные в Украине бахчевые культуры. Эти растения не очень требовательны к почве, хорошо приживаются и радуют нас богатым урожаем. УНИАН расскажет, когда следует высаживать дыню и арбуз на участке, и как ухаживать за молодыми растениями.

Когда сажать арбуз и дыню в Украине

Саженцы арбузов и дыни не любят перепады температур, поэтому сеять их нужно когда установится постоянное и стойкое тепло. Температура воздуха не должна опускаться ниже +12°. Май в Украине был непостоянным, а вот виюне бахчевые уже можно высаживать.

Как сажать арбуз

Арбуз в открытый грунт высаживают из семян. Семена для посадки можно купить в агромагазине - они уже готовы к посадке и особым образом обработаны. Если же арбузы высаживаете сами, то семена нужно подготовить перед посадкой.

Завяжите семена в ткани и опустите в теплую воду на 3 часа.

Затем переложите на 30 минут в слабый раствор марганца.

Выложите семена на вату и оставьте на 2 суток в теплом и солнечном месте. Из семян должны появиться первые ростки.

Если в вашем регионе неустойчивая погода - в конце семена можно закалить, оставив в холодильнике на 1-2 дня.

Сажать арбузы идеально на солнечном месте, где никогда не бывает тени. Культуре подходит рыхлая почва, удобренная компостом или перегноем. Арбузы не стоит высаживать 2 года подряд на том же месте. Также культура плохо растет на земле после дынь, патиссонов и кабачков.

Высаживать арбуз нужно следующим образом.

Подготовьте лунки глубиной 10 см. Расстояние между лунками должно быть не меньше 50 см, а между рядами - не меньше 1 метра. В каждую лунку насыпьте немного золы или перегноя. Полейте лунки водой. Высадите по 2 семечка арбуза на лунку и слегка присыпьте землей. Для ускорения роста укройте посевы пленкой или агроволокном.

Поливают саженцы арбуза 1-2 раза в неделю. После появления первых плодов полив прекращают до сбора урожая.

Как сажать дыню

Дыню не высаживают свежесобранные семенами, поскольку тогда вырастут только мужские растения. Для посева дыни используют четырёхлетние семена. Их проще купить в агромагазине. Также дыню можно выращивать через рассаду.

Почва для дыни не должна быть очень кислой. Если земля слишком глинистая, в неё вносят песок. Место для посадки дыни должно быть хорошо освещенным. Перед посадкой дыни почву глубоко перекапывают и удобряют золой или перегноем.

Дыню нельзя сажать на участке, где раньше росли пасленовые и бахчевые культуры. Хорошими предшественниками для дыни будут капуста, лук, чеснок, фасоль.

Посеять дыню можно следующим образом.

Семена на полчаса замочите в слабом растворе марганцовки. Сделайте лунки глубиной 5 см. Расстояние между лунками - не меньше 70 см, между рядами - 1 метр. Внесите в лунки горсть золы. Полейте лунки теплой водой. В каждую лунку положите 3-4 семечка и присыпьте землей.

Дыня не терпит высокой влажности. Поливать её следует не чаще, чем раз в неделю, если нет дождей. Воду перед поливом немного нагревают.

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