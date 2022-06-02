Когда сажать арбуз /фото depositphotos.com

Арбуз и дыня - это самые популярные в Украине бахчевые культуры. Эти растения не очень требовательны к почве, хорошо приживаются и радуют нас богатым урожаем. УНИАН расскажет, когда следует высаживать дыню и арбуз на участке, и как ухаживать за молодыми растениями.

Когда сажать арбуз и дыню в Украине

Саженцы арбузов и дыни не любят перепады температур, поэтому сеять их нужно когда установится постоянное и стойкое тепло. Температура воздуха не должна опускаться ниже +12°. Май в Украине был непостоянным, а вот виюне бахчевые уже можно высаживать.

Как сажать арбуз

Арбуз в открытый грунт высаживают из семян. Семена для посадки можно купить в агромагазине - они уже готовы к посадке и особым образом обработаны. Если же арбузы высаживаете сами, то семена нужно подготовить перед посадкой.

  • Завяжите семена в ткани и опустите в теплую воду на 3 часа.
  • Затем переложите на 30 минут в слабый раствор марганца.
  • Выложите семена на вату и оставьте на 2 суток в теплом и солнечном месте. Из семян должны появиться первые ростки.
  • Если в вашем регионе неустойчивая погода - в конце семена можно закалить, оставив в холодильнике на 1-2 дня.

Сажать арбузы идеально на солнечном месте, где никогда не бывает тени. Культуре подходит рыхлая почва, удобренная компостом или перегноем. Арбузы не стоит высаживать 2 года подряд на том же месте. Также культура плохо растет на земле после дынь, патиссонов и кабачков.

Высаживать арбуз нужно следующим образом.

  1. Подготовьте лунки глубиной 10 см. Расстояние между лунками должно быть не меньше 50 см, а между рядами - не меньше 1 метра.
  2. В каждую лунку насыпьте немного золы или перегноя.
  3. Полейте лунки водой.
  4. Высадите по 2 семечка арбуза на лунку и слегка присыпьте землей.
  5. Для ускорения роста укройте посевы пленкой или агроволокном.

Поливают саженцы арбуза 1-2 раза в неделю. После появления первых плодов полив прекращают до сбора урожая.

Как сажать дыню семенами / фото ua.depositphotos.com

Как сажать дыню

Дыню не высаживают свежесобранные семенами, поскольку тогда вырастут только мужские растения. Для посева дыни используют четырёхлетние семена. Их проще купить в агромагазине. Также дыню можно выращивать через рассаду.

Почва для дыни не должна быть очень кислой. Если земля слишком глинистая, в неё вносят песок. Место для посадки дыни должно быть хорошо освещенным. Перед посадкой дыни почву глубоко перекапывают и удобряют золой или перегноем.

Дыню нельзя сажать на участке, где раньше росли пасленовые и бахчевые культуры. Хорошими предшественниками для дыни будут капуста, лук, чеснок, фасоль. 

Посеять дыню можно следующим образом.

  1. Семена на полчаса замочите в слабом растворе марганцовки.
  2. Сделайте лунки глубиной 5 см. Расстояние между лунками - не меньше 70 см, между рядами - 1 метр.
  3. Внесите в лунки горсть золы.
  4. Полейте лунки теплой водой.
  5. В каждую лунку положите 3-4 семечка и присыпьте землей.

Дыня не терпит высокой влажности. Поливать её следует не чаще, чем раз в неделю, если нет дождей. Воду перед поливом немного нагревают.

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