УНИАН назвал самые опасные материалы для свечей, которые считаются токсичными или пожароопасными.

Всем украинцам рекомендуется иметь запас свечей дома, ведь этой зимой вероятны часты перебои со светом. Свечи согреют и осветят ваш дом темными вечерами. Но некоторые свечи могут становиться токсичными в определенных условиях. Правила обращения с такими свечами нужно знать, особенно если в доме есть дети.

Ранее мы писали, как сделать чтобы свеча дольше горела и какие свечи горят дольше всех.

Вредны ли парафиновые свечи

Парафин - это продукт перегонки нефти. Чем больше в свечи плохо очищенного парафина, тем больше копоти она выделяет. Во время горения на такой свечи появляется черный налет. Также свечи из парафина с плохой очисткой имеют неприятный запах. Такие свечки лучше не покупать.

Видео дня

Технический парафин низкой степени очистки при горении выделяют токсичные вещества толуол и бензол. В малых дозах они не вызывают серьезного ухудшения самочувствия, но при частом использовании могут возникнуть проблемы со здоровьем. Эти вещества также являются канцерогенами и вредят центральной нервной системе.

Вред ароматических свечей

Свечи из высококачественного пчелиного воска считаются довольно безопасными. Однако эфирные масла в их составе изменяют свой химический состав при горении и становятся токсичными. Эти испарения в большой концентрации могут вызывать головные боли.

В чем вред гелевых свечей

Гелевые свечи сами по себе безопасны. Но внутри они иногда имеют декоративный наполнитель из ткани из пластмассы. Пластик при горении выделяет токсичные вещества. Также гелевые свечи с декором считаются наиболее пожароопасными. Лучше выбирать гелевые свечи с камнями, которые не воспламеняются.

Как пользоваться свечами безопасно

Чтобы свечи точно не навредили здоровью, рекомендуется зажигать не больше, чем на полчаса подряд. Также во время использования свечей нужно регулярно проветривать помещение. Не рекомендуется зажигать свечи перед сном - это может ухудшить качество сна.

Вас также могут заинтересовать новости: