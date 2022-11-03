Кофе не обязательно нуждается в специальных девайсах. Достаточно лишь знать тонкости его приготовления.

Многим людям трудно представить свое утро без чашки ароматного кофе. Однако не каждый знает, как правильно заварить кофе.

УНИАН расскажет о секретах идеального утреннего напитка.

На вкус кофе значительно влияет правильность способа его приготовления. Для идеального напитка необходимо учитывать все нюансы, в частности помол кофе, или тип кофеварки. Например, молотый кофе нужно варить, а растворимый кофе может быть кислым. Разберемся со всеми тонкостями.

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Кофе в турке: как заварить правильно

Самый распространенный способ заваривания кофе дома - это кофе в турке. Однако не все умеют правильно заварить вкусный кофе в турке. Помните несколько правил:

кофе в турке можно заливать как холодной, так и горячей водой: в первом случае он будет готовиться дольше и будет иметь более насыщенный вкус, во втором случае - напиток будет иметь более мягкий вкус;

особенно нежным кофе будет с добавлением кусочка сливочного масла во время приготовления напитка в турке;

все кофеманы знают, что кофе обожает пряности - создавайте собственный аромат и вкус;

более насыщенный вкус кофе получит, если вы трижды будете снимать его с огня, когда пенка будет подниматься;

гуща осядет быстрее, если в готовый кофе добавить ложку холодной воды.

Приготовление кофе в чашке

Такой способ прекрасно подойдет для тех, кто еще не выбрал кофейный девайс. Для заваривания кофе в чашке понадобится, собственно, кофе, чашка и кипяток.

Готовим:

засыпьте в чашку молотый кофе в количестве, которое вы любите;

залейте в чашку кипяток, до краев - должна образоваться густая кофейная шапка;

подождите четыре минуты, осторожно перемешайте, снимите пенку и наслаждайтесь.

Часто возникают вопросы, какой помол кофе выбрать для заваривания в чашке. Более мелкий помол будет давать напитку больше горечи. Если колеблетесь, можете попробовать заварить в чашке кофе разных помолов и выбрать любимый вариант.

Кофе без заваривания: как приготовить растворимый кофе

Растворимый кофе обладает рядом преимуществ, которые и привлекают множество людей. Этот тип кофе легче всего готовить. Однако есть значительный недостаток-растворимый кофе может быть кислым.

Почему растворимый кофе кислый? Из-за особенностей его химического состава. Однако этого не всем приятного вкуса можно избежать. Существует легкий способ того, как убрать кислоту в кофе. Растворите кофе в небольшом количестве холодной кипяченой воды, а затем добавьте кипяток. Все-теперь кофе не кислый.

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