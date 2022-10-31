Зима все ближе, и сейчас никому не помешает несколько дельных советов, как не мерзнуть и пережить низкие температуры.

Чем ближе зима, тем все чаще возникают вопросы, что делать чтобы спастись от холода, чем стоит запастись для согрева даже в самые лютые морозы.

Как защитить себя от холода

В первую очередь следует заготовить термобелье, одеяла или же приобрести зимний спальный мешок. Не помешает подумать о покупке обогревателя и электроодеяла. В самом крайнем случае помогут грелки.

Термебелье зимой наверняка давно уже стало must have для многих. Если же вы впервые выбираете комплект термобелья, помните, что оно должно быть плотно прилегающее к телу, однако, ни в коем случае не меньшего размера, чем нужно. Также лучше всего подойдет синтетическое белье.

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Спальный мешок легко заменит несколько одеял и по необходимости его можно компактно упаковать. Выбирать лучше всего спальники, которые рассчитаны на более низкие температуры.

Электроодеяло – неплохой вариант для согрева в холодную погоду. Хорошо, если у вашей модели будет несколько режимов нагрева, а также функция автоотключения, которая поможет сэкономить электроэнергию.

Как согреться на улице ночью

Собираясь на улицу зимой, надевайте верхнюю одежду из непромокаемой и непродуваемой синтетической ткани. А выбирая одежду под низ, не отдавайте предпочтение хлопковым вещам. Лучше всего подойдут вещи из шерсти, шелка или же синтетики. Чем больше слоев одежды будет, тем лучше.

Оказавшись на улице в морозную погоду, старайтесь прятаться от ветра, при этом важно закрывать лицо и обязательно равномерно дышать носом. Эти несложные хитрости чтобы спастись от холода весьма результативны.

Когда начнете замерзать, найдите помещение, где можно погреться. Даже пять минут в магазине или аптеке могут уберечь от обморожения.

Ранее УНИАН писал, что лучше всего сохраняет тепло в доме.

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