Чем заклеить дырку на одежде или скрыть след от прожженной ткани - узнайте в материале УНИАН.

Если вы случайно зацепили вещь или прожгли ее сигаретой - это не повод выбрасывать любимую одежду. Существует несколько лайфхаков, как можно незаметно для окружающих спрятать этот изъян. УНИАН расскажет, как закрыть дырку в куртке или другом предмете гардероба.

Ранее мы говорили о том, как убрать катышки с разных материалов.

Как замаскировать дырку на футболке, кофте или куртке - варианты

Несмотря на то, что тренд на рваную одежду продолжает активно присутствовать в мире моды, есть большая разница - вещи были порваны специально или испорчены случайно. Если ваш вариант - второй, то УНИАН предлагает несколько способов, как затянуть дырку на одежде так, чтобы ее не было видно.

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Поставить заплатку

Это самый популярный и самый простой способ, которым пользовались наши мамы и бабушки. Вам нужно выбрать кусочек ткани такой же по виду, как и порванная вещь, постирать и его, и одежду, которую будете ремонтировать. Затем - вывернуть пострадавший предмет гардероба наизнанку, заплатку поставить лицом к дырке и приметать ее к одежде. После этого нужно сделать потайные швы и, когда процесс будет окончен, останется только срезать торчащие нитки и прогладить заплатку. Кстати, этот метод идеально подходит для курток, плащей и пуховиков.

Если вы курите и после неудачного перерыва с сигаретой думаете, как зашить дырку от сигареты на спортивных штанах, советуем следующий метод:

взять ткань, вырезать из нее полоску шириной в половину прожженных штанов, высотой - в диаметр дырки;

наложить заплатку на поврежденный участок, зафиксировать английскими булавками;

пришить заплатку к ткани.

Такой несложный метод поможет вам быстро скрыть от посторонних глаз любое нежелательное отверстие на вашей одежде.

Заштопать

Штопка подойдет, только если на вещах образовались маленькие дырочки, возникшие в результате стирки в машинке. Кофты или куртки таким образом реанимировать нельзя. Самое главное в этом процессе - подобрать нитки так, чтобы они подходили к ткани. После того, как найдете подходящие, выверните вещь наизнанку и стежками закройте дырку. Наблюдайте, как выглядит шов с лицевой стороны - он не должен быть виден. В конце процесса необходимо закрепить нитку на изнанке, чтобы шов не расползался при носке одежды.

Использовать полиэтилен или флизелин

Такой метод удачен для реанимирования курток и пуховиков из полиэстера. Вам нужно найти ленту из флизелина, лоскут ткани такого же цвета, как куртка, и марлю. Также понадобится горячий утюг. Если флизелина не нашли, то можно использовать полиэтиленовый пакет - результат будет тот же.

Алгоритм действий следующий:

куртку нужно вывернуть наизнанку и положить на ровную поверхность;

распороть подкладку и найти проблемное место;

вырезать кусочек флизелина или полиэтилена по размеру чуть меньше, чем заплатка;

соединить между собой края разрыва на дырке;

приложить флизелин (полиэтиленовый пакет);

наложить сверху марлю и прогладить утюгом.

Иногда бывает так, что куртки или пуховики прижигаются сигаретами - тогда заплатки нужно ставить не только с изнаночной, но и с лицевой стороны. Сверху можно приклеить термоаппликацию, чтобы скрыть заплатку. Кстати, это еще один удобный вариант для ремонта одежды. Учитывайте, что аппликацию ни в коем случае нельзя клеить сразу на дырку - она только увеличится в размерах, так как ее ничего не будет сдерживать.

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