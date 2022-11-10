Владельцы котов часто сталкиваются с такой проблемой как блохи, даже если животное не выходит из дома. К сожалению, даже самые лучшие средства не дают гарантии, что проблема решится раз и навсегда, а незваные гости не вернутся к вашему пушистому питомцу через неделю или месяц.
Поэтому стоит разобраться, что лучше всего помогает от блох у кошек, чего боятся блохи у котов и как вывести блох у кошки с котятами. Ведь, как говорят, предупреждён - значит вооружён и проблема - в данном случае блохи у кота - не застанет врасплох.
Как вывести блох у кошки в домашних условиях
Для начала нужно определить, что это именно блохи. Если у вашего питомца:
- начинается сильный зуд, за которым следует активное расчесывание спины и боков;
- на теле можно увидеть блошиные яйца и экскременты: мелкие белые точки – это яйца блох, а черные – их экскременты;
- на коже появились раздражения: аллергическая реакция, дерматит или в некоторых случаях даже экзема;
- ну и в конце концов, если по кошке скачут блохи - они точно есть.
Главное правило борьбы с блохами - не затягивайте.
Эффективные средства от блох для кошек
Избавить кошку от кровососов можно разными способами. Если вы сомневаетесь в выборе препарата или его безопасности для вашего пушистика - лучше проконсультируйтесь с ветврачом.
- Капли от блох
Один из самых популярных вариантов. Такие средства делают на основе природных компонентов или синтезированных веществ.
Учтите, что капли для собак - не подойдут! В их составе может содержаться перметрин, который смертельно опасен для кошек.
- Ошейники от блох
Это обычный пластиковый ремешок, обработанный специальными инсектицидными средствами. Это хороший вариант, если у вас один питомец. Если же в доме несколько кошек - они могут грызть ошейники друг друга из-за чего есть риск отравления.
- Пудра от блох
Наносится на кожу и шерсть кошек, а потом вычёсывается.
Обратите внимание, что пудра эффективна только против взрослых блох!
- Спреи от блох
Довольно удобный и быстрый способ борьбы с блохами. Как и капли, спреи от блох нужно брать именно для кошек (не для собак!).
- Таблетки от блох
Вещества из таблеток всасываются в кровь, когда блохи кусают кота, они погибают.
- Шампуни от блох
Именно шампуни помогут уничтожить блох и удалить с тела и шерсти следы жизнедеятельности паразитов. Но использовать шампуни лучше тогда, если ваш питомец может спокойно искупаться. В противном случае водные процедуры станут еще тем квестом.
Чем вывести блох у кота: народные средства
Довольно часто и эффективно используют для борьбы с блохами народные средства. Самыми популярными являются:
- хозяйственное мыло: единственный минус - купать кошку придется несколько раз с интервалом в 4–5 дней;
- яблочный уксус - антибиотическое и противогрибковое средство; с его помощью можно продезинфицировать шерсть животного и избавиться от блох. Разведите уксус с водой в соотношении 2: 1 и распылить его на шерсть кошки;
- специи - масло орегано, тмин, розмарин и даже обычная кухонная соль также могут помочь убивать блох на вашей кошке.
Как вывести блох у кошки с котятами
Кошки с котятами требуют особого внимания. Для них предпочтительнее мягкие средства. Ошейники для кошек-мам противопоказаны! Лучше взять шампуни или спреи. В любом случае советуем сначала проконсультироваться со специалистами.
Как вывести блох у кошки: видео
Теперь вы знаете, как вывести блох у кота. Напомним, ранее УНИАН писал, какие прививки делать котенку и в каком возрасте.
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