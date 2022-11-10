Большинство котов страдают от блох. Что же лучше всего помогает от блох у кошек - следуйте простым советам и ваш питомец будет здоров.

Владельцы котов часто сталкиваются с такой проблемой как блохи, даже если животное не выходит из дома. К сожалению, даже самые лучшие средства не дают гарантии, что проблема решится раз и навсегда, а незваные гости не вернутся к вашему пушистому питомцу через неделю или месяц.

Поэтому стоит разобраться, что лучше всего помогает от блох у кошек, чего боятся блохи у котов и как вывести блох у кошки с котятами. Ведь, как говорят, предупреждён - значит вооружён и проблема - в данном случае блохи у кота - не застанет врасплох.

Как вывести блох у кошки в домашних условиях

Для начала нужно определить, что это именно блохи. Если у вашего питомца:

начинается сильный зуд, за которым следует активное расчесывание спины и боков;

на теле можно увидеть блошиные яйца и экскременты: мелкие белые точки – это яйца блох, а черные – их экскременты;

на коже появились раздражения: аллергическая реакция, дерматит или в некоторых случаях даже экзема;

ну и в конце концов, если по кошке скачут блохи - они точно есть.

Главное правило борьбы с блохами - не затягивайте.

Эффективные средства от блох для кошек

Избавить кошку от кровососов можно разными способами. Если вы сомневаетесь в выборе препарата или его безопасности для вашего пушистика - лучше проконсультируйтесь с ветврачом.

Капли от блох

Один из самых популярных вариантов. Такие средства делают на основе природных компонентов или синтезированных веществ.

Учтите, что капли для собак - не подойдут! В их составе может содержаться перметрин, который смертельно опасен для кошек.

Ошейники от блох

Это обычный пластиковый ремешок, обработанный специальными инсектицидными средствами. Это хороший вариант, если у вас один питомец. Если же в доме несколько кошек - они могут грызть ошейники друг друга из-за чего есть риск отравления.

Пудра от блох

Наносится на кожу и шерсть кошек, а потом вычёсывается.

Обратите внимание, что пудра эффективна только против взрослых блох!

Спреи от блох

Довольно удобный и быстрый способ борьбы с блохами. Как и капли, спреи от блох нужно брать именно для кошек (не для собак!).

Таблетки от блох

Вещества из таблеток всасываются в кровь, когда блохи кусают кота, они погибают.

Шампуни от блох

Именно шампуни помогут уничтожить блох и удалить с тела и шерсти следы жизнедеятельности паразитов. Но использовать шампуни лучше тогда, если ваш питомец может спокойно искупаться. В противном случае водные процедуры станут еще тем квестом.

Чем вывести блох у кота: народные средства

Довольно часто и эффективно используют для борьбы с блохами народные средства. Самыми популярными являются:

хозяйственное мыло: единственный минус - купать кошку придется несколько раз с интервалом в 4–5 дней; яблочный уксус - антибиотическое и противогрибковое средство; с его помощью можно продезинфицировать шерсть животного и избавиться от блох. Разведите уксус с водой в соотношении 2: 1 и распылить его на шерсть кошки; специи - масло орегано, тмин, розмарин и даже обычная кухонная соль также могут помочь убивать блох на вашей кошке.

Как вывести блох у кошки с котятами

Кошки с котятами требуют особого внимания. Для них предпочтительнее мягкие средства. Ошейники для кошек-мам противопоказаны! Лучше взять шампуни или спреи. В любом случае советуем сначала проконсультироваться со специалистами.

Как вывести блох у кошки: видео

Теперь вы знаете, как вывести блох у кота. Напомним, ранее УНИАН писал, какие прививки делать котенку и в каком возрасте.

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