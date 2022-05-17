Какие прививки делать котенку и в каком возрасте - УНИАН расскажет всё самое важное.

Вакцинация кошки поможет сохранить здоровье, а возможно даже и жизнь животного. Многие кошачьи болезни смертельно опасны либо требуют очень дорогостоящего лечения. Эти инфекции угрожают даже квартирным питомцам, поскольку хозяин может принести болезнь с улицы.

Какие прививки делать котятам

Перед прививкой котенку нужно дать противоглистные препараты, поскольку животное во время вакцинации должно быть здоровым. Через 10 дней после приема противоглистных препаратов животное можно прививать.

Первую прививку котенку делают в возрасте 8-10 недель либо сразу, как только непривитый котенок появился дома и был обработан от глистов. Чаще всего котенку дают одну многокомпонентную вакцину от таких болезней: панлейкопения (чумка), бешенство, калицивироз, ринотрахеит. Это тяжелые заболевания, которые почти всегда приводят к смерти кота.

Подобрать вакцину животному вам поможет ветеринар. После прививки могут наблюдаться такие побочные эффекты, как вялость и потеря аппетита. Через 21 день после первой прививки проводится ревакцинация. Повторно колоть нужно тот же препарат, поэтому после первой прививки сохраните название вакцины.

После вакцинации котенка неделю нельзя купать и лечить от блох и клещей.

Какие прививки нужно делать коту или кошке во взрослом возрасте

Взрослых кошек нужно прививать ежегодно один раз в год до конца жизни. Прививают их тем же препаратом, что они получали в детстве. Однако взрослым котам достаточно одной вакцины - повторять её через 21 день не нужно. За 10 дней до прививки кошке дают противоглистный препарат.

Как и котят, взрослых животных вакцинируют от панлейкопении, бешенства, калицивироза и ринотрахеит. Иммунитет после прививки действует год, поэтому затягивать с прививкой нельзя. Помните, что эти болезни смертельно опасны для кошек в любом возрасте.

Если кота не вакцинировали в детстве, то ему делают две прививки с перерывом в 21 день, как котенку. Затем каждый год животному дают одну вакцину.

Кошки, что бывают на улице, нуждаются в дополнительных прививках, которые не нужны квартирным животным. Их прививают от болезней, которые передаются между животными. Это вирусная лейкемия, хламидиоз, вирусный лейкоз. Ветеринар поможет подобрать прививки от болезней, которые могут встречаться в вашем регионе.

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