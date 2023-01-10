Как достать пирог из формы, чтобы не переворачивать и не повредить его - подскажет УНИАН.

При готовке пирогов и запеканок в цельных формах у многих кулинаров возникает вопрос: как достать выпечку из формы, чтобы она не повредилась и не распалась. УНИАН назовет несколько хитростей, с помощью которых можно достать выпечку легко и быстро.

Ранее мы рассказыали, почему не получается тесто.

Как достать выпечку с помощью полосок пергамента

Этот способ применяют до того, как зальют блюдо в форму. Вам понадобится плотный картон и фольга либо пергамент для запекания. Вырежьте из картона фигуру, равную дну формы для запекания. Оберните картон фольгой или пергаментом. На дно формы выложите крест-накрест две полоски шириной 5 см и длиной в два раза больше диаметра формы, чтобы за концы полос можно было ухватиться. На полоски положите круг из картона, а затем заливайте тесто в форму.

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Когда блюдо испечется, проведите тупой стороной ножа по кругу между выпечкой и стенками. Затем аккуратно возьмитесь за полосы пергамента, вытяните выпечку и переложите её на блюдо.

Чем посыпать форму перед выпечкой

Чтобы пирог легко вынимался из формы, перед заливкой теста форму нужно щедро смазать подсолнечным или сливочным маслом, а затем присыпать мукой, манкой или планировочными сухарями. После этого тесто легко будет отходить от стенок и дна формы.

Что делать если пирог не вынимается из формы

Если выпечка крепко прилипла к форме - попробуйте несколько хитростей, чтобы достать блюдо.

Подождите, пока пирог остынет - тогда достать его будет проще. Бока выпечки отделите от стенок с помощью ножа, а по дну проведите длинной лопаткой.

Оберните форму для выпечки снизу и по бокам влажным полотенцем и оставьте на 10 минут.

Поставьте форму с пирогом в емкость с холодной водой на несколько минут.

Поддержите выпечку над паром пару минут.

Если низ выпечки прилип ко дну, то можно провести длинной нитью между между дном посуды и низом выпечки.

Эти простые советы помогут вам легко отделить тесто выпечки от посуды.

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