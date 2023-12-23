Редко какой праздник обходится без селедки - то ли в качестве закуски, то ли любимой многими "Шубы". Чтобы не испортить себе застолье и избежать плохих последствий, стоит ответственно отнестись к выбору сельди: выбрать не только вкусную,но и свежую. Определить качество рыбы можно, и не пробуя ее - по внешнему виду. Какая должна быть селедка в вакууме и на развес - рассказываем ниже.
Как правильно выбрать селедку
Покупать селедку можно как из бочки, так и в вакууме. Для начала посмотрите на ее внешний вид:
- у свежей рыбы - толстая спинка, ровная тушка и жабры темно-красного цвета;
- поверхность - цельная и без повреждений;
- мясо - упругое и держит форму, если нажать на него, то оно должно вернуться в свою исходную форму, если это не происходит, то сельдь перезрела или вообще не годится в еду;
- глаза у рыбы - ясные и не запавшие;
- вес - от 400 г.
Если покупаете селедку в вакууме:
- смотрите на этикетку - в составе должны быть только рыба, соль и специи, никаких консервантов;
- обратите внимание на срок годности;
- упаковка должна быть целой - от покупки рыбы в поврежденной или вздутой упаковке лучше отказаться.
Не нужно брать селедку с желтыми пятнами или белым налетом на чешуе, если есть неприятный кислый запах, чешуя липкая или очень скользкая.
Кстати, определение, что у хорошей селедки глаза красного цвета - это неправда. Скорее всего, такая рыба просто долго находилась в соли и поэтому может быть пересолена.
На то, что селедка очень соленая, указывает и ее внешний вид - она будет выглядеть еще более упругой и плотной.
И еще один совет: покупайте целую рыбу и разбирайте ее сами. Безусловно, купить готовое филе (пресервы) удобнее, но при его изготовлении используют разного рода растворы, добавки, консерванты - это все позволяет ускорить засолку и сельди и продлить хранение, но отрицательно отражается на здоровье. Если все-таки решили взять пресервы, то смотрите на дату фасовки - чем она свежее, тем лучше, и на кусочки внутри - они должны быть одинаковыми по размеру и аккуратно уложены.
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