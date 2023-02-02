Этот простой навык поможет избежать серьезных проблем со здоровьем стоп.

Выбирать правильный размер носков крайне важно, чтобы избежать болезней стопы и вросших ногтей. Но как это делать? УНИАН собрал советы специалистов-подологов.

Ранее мы разбирались, как утеплить ноги зимой, в том числе, при помощи носков. Теперь разберемся, как эти самые носки покупать, чтобы не прогадать с размером.

Как выбрать носки по размеру - самый быстрый способ

Может показаться, что выбор носков - мелочь, не заслуживающая отдельного внимания и излишней придирчивости. Ну разве случится катастрофа, если "промахнуться" на один-два размера?

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На самом деле - да. Регулярная носка слишком больших или слишком маленьких носков чревата проблемами, от которых придется избавляться неделями. Это и мозоли, и вросшие ногти, и даже деформация пальцев - это происходит от постоянного напряжения, которое создают обувь и носки. Особенно важно правильно подбирать размер детских носков, ведь ребенок может даже не чувствовать дискомфорт и не рассказать о нем.

Легкий способ, как узнать свой размер носков менее чем за минуту без дополнительных измерений, подсказали подологи. Они советуют не ориентироваться на размеры, которые пишут производители чулочно-носочных изделий на упаковках. Вместо этого проверьте, можете ли обернуть носок вокруг своего сжатого кулака так, чтобы края сошлись. Если это удается сделать, не растягивая носок, размер вам подходит.

Как проверить, правильный ли размер женских или мужских носков, за 1 минуту

Еще один простой лайфхак позволит убедиться, какие из уже купленных вами носков стоит продолжать носить, а какие совершенно не подходят вам по размеру.

Подологи советуют провести такой эксперимент. Возьмите носок и приложите его к пятке. Тяните его (без усилий) к пальцам. Если "носик" не достает до самого длинного пальца вашей ноги (большого, указательного или среднего), или наоборот - покрывает его слишком сильно, увы, вы промахнулись с размером.

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