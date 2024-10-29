С такими повреждениями может справиться обыкновенное бытовое средство.

Небольшие трещины на машине могут появиться из-за разных причин - не совсем аккуратной езды, агрессивной мойки или недобросовестного поведения других участников дорожного движения. Запоминайте, как убрать царапины на пластике легко и быстро.

Как убрать царапины на машине подручными средствами

Перед тем как избавляться от таких повреждений, нужно оценить их глубину. Самый простой метод - провести ногтем вдоль царапины. Если ноготь "проваливается" - скол глубокий, лучше ехать в сервис и красить авто. В остальных случаях нижеприведенные способы устранения проблемы точно помогут.

Полировальная машинка

Такое приспособление стоит не очень дорого, зато справится с любыми неглубокими сколами без дополнительных манипуляций. Суть его в том, чтобы с помощью шлифовки вернуть блеск и глубину цвета покрытию. Но важно учитывать, что такая манипуляция имеет нюанс - при шлифовке снимается часть лака, а если машина подвергается подобной "реставрации" уже не в первый раз, то конечный результат может быть неожиданным и неприятным. Работая с полировальной машинкой, учитывайте ее особенности.

Реставрационный карандаш или цветной воск

Трещины на авто можно закрасить специальным реставрационным карандашом, который не только скрывает потертости, но и защищает машину от коррозии. Благодаря такому его свойству вам не придется вкладывать деньги в дополнительные средства.

Запоминайте, как убрать глубокие царапины на пластике таким образом:

вымыть авто обезжиривающим средством;

протереть область с царапиной спиртом;

если есть коррозия, очистить ее наждачкой;

убрать из трещины грязь при ее наличии;

закрасить проблемную область карандашом;

дождаться, пока краска полностью высохнет;

покрыть лаком и полиролью.

По такому же принципу можно использовать и цветной воск вместо карандаша, пошаговая инструкция будет такой же. Преимущество этого средства в том, что он глубоко проникает в щели, забивает их и возвращает блеск пластику.

Как убрать царапины на машине зубной пастой

Эксперты на канале Live Free наглядно показали, как можно убрать царапины на машине обычной зубной пастой. Для качественного удаления проблемной трещины нужна всего "горошинка" белой смеси - не больше. Вся процедура занимает одну минуту, а это очень удобно в условиях современного ритма жизни.

Сначала вам необходимо протереть участок тряпкой из микрофибры, чтобы удалить грязь и пыль. Дальше - выдавить немного зубной пасты на полотенце и протирать царапины до тех пор, пока они не исчезнут. Важно работать медленно, иначе абразивные частички в составе пасты могут повредить лакокрасочное покрытие. Если после обработки вы увидели, что на поверхности остались царапины, или знали, что они были глубокими, то можете дополнительно покрыть пластик краской. После того как слои высохнут, нужно закончить обработку авто - еще раз отполировать покрытие сухой тряпкой из микрофибры.

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