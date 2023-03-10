Стирать белые носки для вас пытка? Они все равно остаются с серыми ступнями и покрываются катышками? Существует простой способ вернуть носкам свежесть.

Иногда кажется, что купить новые носки проще, чем отстирать старые. К сожалению, стирать белые носки особенно трудно - они зачастую теряют белизну, ступни становятся серыми, и вообще изделие покрывается катышками. Давайте разбираться, как стирать носки, чтобы они были как новые.

К слову, ранее УНИАН рассказывал, как убрать запах в стиральной машинке.

Как стирать белые носки - самый действенный способ

Для начала давайте определимся, нужно ли замачивать носки перед стиркой. Если носки надеты всего раз, то от замачивания можно отказаться. А вот если носки уже источают запах, а ступни изрядно затоптались, то без замачивания не обойтись. Иначе носки просто не отстирать.

Видео дня

Чтобы белые носки оставались таковыми, понадобится хозяйственное мыло. Порядок действий следующий:

намочите носки теплой водой и прополощите с использованием мыла;

затем обработайте носки хозяйственным мылом и оставьте на ночь;

через 8-12 часов носки можно постирать в машинке с использованием порошка или же легко отстирать руками.

В каком режиме стирать носки? Здесь важна даже не длительность стирки, а температура. Многие хозяйки совершают ошибку, думая, что чем горячее вода, тем носки лучше отстираются. На практике же это не так. От горячей воды грязь лишь сильнее "пристает" к ткани, а сами носки теряют цвет, форму и покрываются катышками. Как правильно стирать носки, чтобы не было таких проблем? Это просто - всегда замачивайте и стирайте их в теплой воде, температура которой не выше 40°С.

Еще один вопрос, который зачастую волнует хозяек, можно ли стирать носки с трусами. Здесь ответ однозначный - нет. Не стоит смешивать грязные носки с самым интимным предметом гардероба. По меньше мере, это не гигиенично.

Вас также могут заинтересовать новости: