Приготовление мяса - это отдельный вид искусства. Процесс становится в разы легче, если в рукаве есть проверенные лайфхаки. Сегодня рассмотрим, как пожарить мясо, используя для маринада соду.
Маринуем мясо с содой - как жарить свинину
Сода способна сделать свинину более сочной и мягкой, поскольку помогает ей удерживать влагу. Кроме того, она получится более нежной и быстрее промаринуется, благодаря способности соды разрушать коллаген в мясе. Использовать ее стоит осторожно, иначе продукт может изменить вкус.
Теперь перейдем к тому, как жарить свинину на сковороде.
Для начала обсушите свинину бумажным полотенцем. При необходимости обрежьте жир и пленки. Как жарить мясо на сковороде:
- смешайте специи с содой и замаринуйте мясо;
- оставьте его в холодильнике на несколько часов;
- для приготовления разогрейте сковороду, добавьте масло и обжаривайте свинину до золотистой корочки.
Очень важно в процессе не пересушить, иначе свинину будет тяжело жевать.
Сложно сказать, сколько жарить свинину. Этот вид мясо нужно полностью прожаривать, а потому полумеры недопустимы. Самый работающий метод - это воспользоваться кулинарными термометром и измерить температуру внутри, она должна достигнуть 70 градусов. При проколе с него должен вытекать прозрачный сок.
Теперь, когда вы знаете, как правильно жарить свинину, отдельно отметим, почему стоит выбрать именно этот вид мяса. Во-первых, она не такая дорогая как говядина. Во-вторых, у свинины насыщенный вкус и нежная текстура - это позволяет использовать ее в большом диапазоне блюд. Вишенкой на торте является питательность этого продукта. В этом виде мяса много белка, железа, цинка и витаминов группы В.
Узнав, как жарить мясо, может возникнуть соблазн делать это ежедневно. Однако стоит учитывать, что в нем высокое содержание насыщенных жиров и холестерина.