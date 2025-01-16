Как и сколько жарить свинину на сковороде, чтоб мясо таяло во рту.

Приготовление мяса - это отдельный вид искусства. Процесс становится в разы легче, если в рукаве есть проверенные лайфхаки. Сегодня рассмотрим, как пожарить мясо, используя для маринада соду.

Маринуем мясо с содой - как жарить свинину

Сода способна сделать свинину более сочной и мягкой, поскольку помогает ей удерживать влагу. Кроме того, она получится более нежной и быстрее промаринуется, благодаря способности соды разрушать коллаген в мясе. Использовать ее стоит осторожно, иначе продукт может изменить вкус.

Теперь перейдем к тому, как жарить свинину на сковороде.

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Для начала обсушите свинину бумажным полотенцем. При необходимости обрежьте жир и пленки. Как жарить мясо на сковороде:

смешайте специи с содой и замаринуйте мясо;

оставьте его в холодильнике на несколько часов;

для приготовления разогрейте сковороду, добавьте масло и обжаривайте свинину до золотистой корочки.

Очень важно в процессе не пересушить, иначе свинину будет тяжело жевать.

Сложно сказать, сколько жарить свинину. Этот вид мясо нужно полностью прожаривать, а потому полумеры недопустимы. Самый работающий метод - это воспользоваться кулинарными термометром и измерить температуру внутри, она должна достигнуть 70 градусов. При проколе с него должен вытекать прозрачный сок.

Теперь, когда вы знаете, как правильно жарить свинину, отдельно отметим, почему стоит выбрать именно этот вид мяса. Во-первых, она не такая дорогая как говядина. Во-вторых, у свинины насыщенный вкус и нежная текстура - это позволяет использовать ее в большом диапазоне блюд. Вишенкой на торте является питательность этого продукта. В этом виде мяса много белка, железа, цинка и витаминов группы В.

Узнав, как жарить мясо, может возникнуть соблазн делать это ежедневно. Однако стоит учитывать, что в нем высокое содержание насыщенных жиров и холестерина.

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