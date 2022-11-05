Как снять толстый слой накипи с чайника уксусом, лимонной кислотой и даже кожурой от картофеля - узнайте в материале УНИАН.

Накипь на чайнике образуется, даже если тщательно за ним ухаживать - это происходит по разным причинам. Как минимум, если вы оставляете в чайнике воду "на потом" - она застаивается, начинает неприятно пахнуть и создавать осадок. Еще хуже - если используете водопроводную воду, от которой появляется не только накипь, но и другие вредные отложения.

УНИАН расскажет, чем почистить чайник из нержавейки или других материалов.

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Почему появляется накипь в чайнике и почему это опасно

Накипь образовывается, потому что в воде, которую вы используете для приготовления горячих напитков, содержатся разные полезные микроэлементы - те же магний и кальций. Но это касается только бутилированной воды - в проточной есть слишком большое количество хлора и железа. В процессе кипения они превращаются в осадок и остаются на стенках чайника.

Толстый слой накипи - это не только непривлекательно для глаза, но и опасно для здоровья, потому что:

накипь становится изолятором тепла и снижает теплоотдачу нагревающихся деталей техники;

со временем накипь затвердевает и превращается в ржавчину;

для кипячения чайнику требуется больше энергии, поэтому он начинает сильнее "мотать" свет;

устройство может перегреться и выйти из строя;

из-за образования накипи может даже сократиться период гарантии на чайник.

Кроме того, попадая в организм, накипь и ржавчина оседают внутри важных органов - особенно неблагоприятно они воздействуют на почки и мочеполовую систему человека.

Как почистить чайник лимонной кислотой

С помощью лимонной кислоты или лимона можно быстро и просто избавиться от накипи. Возьмите 1\4 свежего лимона или 1-2 ч.л лимонной кислоты, высыпьте в чайник. Залейте 1 л воды, закипятите. Дождитесь, пока вода остынет, вылейте ее и несколько раз ополосните чайник.

Как очистить чайник уксусом - советы

Уксус - еще одно знакомое копеечное средство, которым можно отмыть всю квартиру, и чайник в том числе. Вам следует развести 100 мл 9% уксуса в 1 л воды, если хотите, можете добавить каплю моющего средства для посуды, чтобы убрать неприятный запах уксуса. Далее - перелить раствор в чайник, вскипятить, оставить до полного остывания. Вымыть стенки чайника губкой, смоченной в воде, затем вскипятить чайник с чистой водой, вылить ее и несколько раз ополоснуть устройство.

Как очистить электрочайник от накипи газировкой

Этот метод считается невероятно эффективным, но дорогостоящим, однако, после его использования чайник будет буквально блестеть. Купите бутылку любой газировки, откройте крышку, дождитесь, пока выйдут газы. Вылейте 1 л напитка в чайник, вскипятите и вылейте, когда остынет. Промойте чайник несколько раз и пользуйтесь на здоровье.

ВАЖНО: если захотите использовать этот способ, то учитывайте, что на эмалированных или жестяных чайниках могут остаться следы от красителей в составе напитка. Чтобы избежать подобной ситуации, вы можете выбирать бесцветную газировку, например, "Спрайт".

Как почистить чайник лимонной кислотой и уксусом вместе

В данном случае мы рассматриваем вариант, когда накипи образовалось столько, что ни одно средство уже не помогает. Тогда вам нужно вооружиться "тяжелой артиллерией" и выполнить простые действия:

развести 1 ст.л лимонной кислоты в воде;

вылить в чайник, вскипятить, остудить;

вылить раствор из чайника, залить чистую воду, добавить 0.5 стакана уксуса;

вскипятить, остудить, вылить раствор;

ополоснуть чайник несколько раз.

От таких манипуляций накипь может исчезнуть сразу или хотя бы размягчиться. Если отложения все же остались, то вам не составит труда убрать их мягкой губкой со стенок.

Как очистить электрочайник от накипи содой - лайфхак

Этот вариант самый дешевый и самый универсальный - его можно использовать даже в полевых условиях. Единственный нюанс - придется купить кальцинированную соду, так как она более эффективная, чем обычная пищевая.

Вскипятите воду в чайнике, засыпьте 3 ч.л кальцинированной соды, перемешайте до растворения. Оставьте раствор на несколько часов, а когда он остынет, вылейте и тщательно ополосните чайник. Если сода самостоятельно не справилась, вы можете усилить эффект, повторив манипуляции, но добавив 0.5 стакана уксуса.

Как отмыть чайник от накипи без соды, лимонной кислоты и уксуса

У каждой хозяйки на кухне нет-нет да появляются очистки от разных овощей и фруктов. Именно ними и можно очистить чайник от накипи. Особенно удачными в такой ситуации будут яблоки, груши и картофель - вещества, содержащиеся в шкурке, размягчают отложения накипи.

Вам достаточно просто высыпать шкурки в чайник, залить его водой на 2\3, вскипятить и оставить на 2-3 часа. Затем воду слить, а налет оттереть мягкой губкой, смоченной в воде.

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