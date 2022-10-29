Стирка штор - дело не из легких, особенно если делать это вручную, а не с помощью стиральной машинки. Но даже самые огромные портьеры станут чистыми, если воспользоваться несколькими хитростями.

В ХХІ века каждая минута - на вес золота. Ускоренный темп жизни заставляет прибегать к хитростям, и искать возможности делать много вещей быстро и с минимальной потерей времени и сил. Часто для уборки дома не хватает ни сил, ни времени. Поэтому сегодня расскажем вам, как почистить шторы не стирая, можно ли пылесосить шторы и как почистить шторы не снимая с карниза - эти лайфхаки точно упростят вашу жизнь!

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Стирка штор - дело не из легких из-за размеров изделия. А если делать это вручную, то и вообще, кажется, нереальным! Да и стиральная машинка не так уж и упрощает задачу! Как почистить шторы на весу? Откроем вам несколько секретов.

Во-первых, вам поможет обычное полотенце: пропитайте его водой, сложите "валиком" и просто острожно "побейте" ним висящие на карнизе шторы. Уверенны, они станут чистыми и свежими! А если в воду, которой вы промокнете полотенце, добавить несколько капель кондиционера для стирки - шторы станут ароматными, как после полноценной стирки в машинке.

Во-вторых, чтобы почистить тканевые шторы можно их регулярно встряхивать (примерно, раз в неделю): таким образом вы избавитесь от пыли и сможете уделить больше внимания шторам, когда у вас будет на это время.

В-третьих, чистка штор на дому станет вашим любимым занятием, если вы обзаведетесь помощниками - парогенератором или пылесосом.

Но имейте в виду, что некоторые виды ткани после обработки паром теряют внешний вид, а шторы плиссе, из бархата, деликатных тканей вообще нельзя чистить парогенератором!

Что касается пылесоса, то для чистки штор используйте малые мощности, а на щетку можно прикрепить мягкую тряпку (с микрофибры, к примеру): это поможет вам пылесосить шторы и не нарушить структуру их материи.

Так же пылесос поможет вам почистить шторы от шерсти. Специальная насадка без усилий уберёт комки шерсти ваших домашних животных и не принесет вам неприятностей. Но обратите внимание на наличие такой щетки при покупке пылесоса.

Так же при уборке дома вам будет полезно знать, как постирать шторы не снимая крючки, - ведь это тоже довольно трудоемкий процесс.

Как постирать шторы не снимая крючки: видео

Всем известно, что шторы и тюль обычно сделаны из тонких тканей. УНИАН ранее рассказывал, как правильно стирать шторы и тюль и не испортить их.

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