Шторы и тюль обычно сделаны из тонких тканей. Как постирать их и не испортить - читайте на УНИАН.

Уход за шторами и тюлем достаточно трудоемкий процесс. Он вызывает неприятные эмоции почти у каждой хозяйки. Чтобы его облегчить, нужно знать, как правильно стирать шторы и тюль.

Шторы и тюль обычно сделаны из тонких тканей. Стирать их в машинке можно лишь с использованием некоторых режимов: деликатная, ручная или шелк.

Такие материалы также не выносят слишком высоких или низких температур. Лучше всего их стирать при 30-40 градусах. Таймер устанавливайте на минимально возможное время, ведь шторы и тюль чаще всего нужно просто избавить от пыли и освежить, а не выстирывать как вещи.

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Одной из проблем является то, что ткани могут желтеть под воздействием солнца или дыма, а также выгорать и из-за этого терять свои цвета.

В связи с этим рекомендуется их стирать с бельевым кондиционером для белого или цветного.

В свою очередь уход за занавесками на кухне имеют свои особенности, ведь они в перспективе способны собирать на себе не только пыль, но и жир. Чтобы ткань сохраняла свой белый цвет несмотря на агрессивную среду стоит добавить немного соли во время стирки.

Если на ваших шторах или тюли есть украшения (ленты, бусины и т.д.) их также стоит вымыть отдельно.

Чтобы тюль и шторы дольше сохраняли свою свежесть есть одна хитрость. Когда ткань уже на карнизе, на нее нужно распылить лак для волос. Он не только поможет разгладить материал, но и создаст тонкую пленку, которая поможет защитить его от пыли и снизить частоту стирки.

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