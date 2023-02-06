Как постирать тюль в машинке, чтобы она была белоснежной - узнайте в материале УНИАН.

Занавески на окнах не только преображают общий вид квартиры, но и защищают ее обитателей от уличной пыли. Для того, чтобы тюль радовала внешним видом и чистотой, ее нужно правильно стирать. УНИАН выяснил, как вернуть белый цвет тюли, если она покрылась желтыми пятнами или серыми разводами.

Ранее мы говорили о том, как отчистить плиту за 15 минут.

Как отбелить тюль в машинке автомат - правила стирки

Занавески можно постирать в СМА, но делать это нужно очень осторожно. Тюль - достаточно хрупкая ткань, испортить ее несложно, но зачем, если лучше взять на вооружение несколько простых рекомендаций:

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снять занавески с окна и отряхнуть от пыли;

развести в теплой воде немного жидкого мыла или геля для стирки, замочить в растворе тюль на 30 минут;

отправить занавески в машинку, выставив деликатный режим.

Учтите, что температура во время стирки не должна быть выше 40 °С. Если вам нужно не только постирать, но и отбелить тюль, можете добавить в отсек для кондиционера немного отбеливателя.

Как отбелить тюль от серости содой - бабушкин метод

Стирка занавесок - это только первый этап, зачастую, их нужно отбеливать, так как со временем ткань теряет белоснежный цвет и привлекательный вид. Существует проверенный способ отбеливания тюли - использование соды и лимонной кислоты. Вам нужно:

налить в тазик теплую воду;

развести в ней 50 гр стирального порошка и 2 ст.л соды;

оставить занавески в растворе на 30 минут.

Время может быть увеличено - следите, чтобы в конце процедуры вода была холодной. Финальный этап - достать тюль из тазика, деликатно отжать и постирать привычным для вас способом.

По такому же принципу можно использовать и лимонную кислоту - в таком случае вам потребуется 2 пакетика средства и несколько часов замачивания. Этот вариант занимает больше времени, но зато вопрос о том, как отбелить тюль синтетическую без усилий, отпадает сам собой.

Как отбелить тюль от желтизны в домашних условиях зеленкой

Копеечный аптечный препарат - тоже отличный помощник для хозяюшек, которые хотят вернуть прежний роскошный вид своим занавескам. Использовать зеленку в таких целях нетрудно:

в 0.5 л воды развести 25-30 капель зеленки;

процедить раствор через марлю, чтобы убрать частички препарата;

вылить зеленую воду в таз с чистой водой и замочить там тюль на 5-10 минут.

ВАЖНО: учтите, что занавески нужно сначала постирать, а уже потом отбеливать зеленкой, иначе вместо белоснежной тюли вы получите тряпку с грязно-зелеными разводами.

Как отбелить тюль солью - альтернативный вариант

Столовая соль - это один из самых дешевых, но также и самых действенных методов реанимации занавесок. Данное средство отлично смывает частицы пыли и подходит для любого типа тюли. Технология простая:

5 ст.л соли растворить в 5 л теплой воды;

туда же добавить 2-3 ст.л стирального порошка;

опустить тюль в тазик и оставить на ночь.

После этого занавески можно стирать привычным способом на деликатном режиме. Если хотите, чтобы тюль сияла постоянно, проделывайте такую процедуру после каждой стирки.

Как отбелить тюль от желтизны перекисью и нашатырем

Такой вариант подойдет идеально, если вам хочется отбелить занавески, которые висят на кухне. Они регулярно подвергаются атаке жира, гари и пыли, поэтому отстирать их сложнее. Перекись и нашатырь отлично с этим справляются, нужно только:

смешать 3 ст.л 3% перекиси и 2 ст.л нашатыря;

развести средство в тазу с 10 л теплой воды;

опустить туда тюль и оставить на 30 минут.

В конце вам останется только прополоскать занавески, отжать их и высушить. Будьте внимательны - перекисью и нашатырем можно отбеливать только занавески из органзы или хлопка.

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