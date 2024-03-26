Иногда копеечные средства убирают загрязнения быстрее, чем разрекламированные химикаты.

Известковый налет на смесителях - довольно распространенная проблема. В каждом доме или квартире сталкивались с вопросом, чем отмыть пятна на кране. Порой обычные моющие средства справиться с ними не в состоянии, однако избавиться от них способны копеечные средства.

Чем отмыть кран от налета - бюджетные средства

Есть несколько дешевых способов, как отмыть кран от налета. В это трудно поверить, но копеечное хозяйственное мыло справится с пятнами куда лучше, чем разрекламированные средства для уборки. Этим методом пользовались еще наши бабушки. Достаточно просто натереть немного мыла на терку, залить горячей водой, перемешать и нанести полученную смесь на кран. Через 1,5-2 часа смойте средство водой и смеситель будет блестеть как новый.

Однако мыло - далеко не единственный способ, как отмыть кран в ванной. На помощь придет также обычный лимон. Возьмите половинку лимона и натрите ею смеситель, уделив особое внимание местам с пятнами. Через 15 минут протрите влажной тряпкой и наслаждайтесь чистотой.

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Это быстрый и действенный метод, как очистить кран от налета в домашних условиях. Но обратите внимание, что лимонная кислота не подойдет - рискуете поцарапать покрытие смесителя.

И конечно же, если речь зашла о том, чем отмыть кран в ванной, нельзя не упомянуть пищевую соду. Она отлично борется с различными загрязнениями. Как отмыть налет от воды на кране с помощью соды:

подготовьте 100 мл теплой воды;

добавьте 3 чайных ложки пищевой соды и тщательно перемешайте (консистенция должна напоминать сметану);

нанесите средство на смеситель и оставьте "поработать" над загрязнениями 1,5-2 часа.

После достаточно просто протереть кран влажной тряпкой, чтобы не осталось следов соды. А чтобы придать смесителю блеск, можете использовать проверенный временем метод, как убрать разводы от воды на кране - натереть его скомканной газетой.

Как очистить кран от налета с помощью уксуса

Порой налет больше всего поражает труднодоступные зоны на смесителе, а именно место, откуда течет вода. Часто из-за скопления накипи напор становится хуже. Решить эту проблему довольно просто: вам понадобится обычный столовый уксус и шарик.

Налейте в шарик уксус и воду, наденьте на смеситель и плотно завяжите. Оставьте раствор на час-полтора, после чего прочистите кран зубной щеткой. Так вы избавитесь от остатков налета, которые не убрал уксус.

Чем убирать пятна на кране нельзя - запомните раз и навсегда

Интернет пестрит статьями о том, как быстро избавиться от налета или пятен на смесителях, однако не все эти методы по-настоящему безопасны. В вопросе, как удалить пятна от жесткой воды, главное не повредить фурнитуру, ведь новый смеситель - удовольствие недешевое.

Итак, никогда не используйте для чистки кранов следующие средства:

кислоты (муравьиная, соляная, хлорная, и неразбавленная уксусная);

растворители и порошки с крупными абразивными частицами;

жесткие губки и металлические щетки.

Также избегайте смешивания различных средств для уборки. Это может сыграть злую шутку и не только не принести желаемого результата, но и испортить внешний вид крана.

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