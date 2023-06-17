Используйте только мягкие губки и не применяйте грубую силу, не трите щеткой или жесткой мочалкой.

Отмыть акриловую ванну может показаться сложной задачей, однако правильными методами вы сможете справиться с ней легко и быстро. Мы собрали несколько простых способов очистки от желтизны и известкового налета, которые помогут вернуть акриловой ванне свежий и чистый вид.

Чем отмыть сильно грязную акриловую ванну - средства с кухни

Чтобы очистить акриловую ванну от известкового налета, нельзя использовать агрессивные химические средства. Для начала попробуйте справиться с проблемой с помощью натуральных растворителей, таких как уксус или лимонная кислота:

Смешайте с водой уксусную кислоту 1:2 или уксус 1:1, полейте раствором пятна и дайте постоять 10-20 минут . Положите на места с сильными загрязнениями намоченную в уксусной воде мягкую мочалку. Потом промойте теплой водой из душа и вытрите сухой тканью.

. Положите на места с сильными загрязнениями намоченную в уксусной воде мягкую мочалку. Потом промойте теплой водой из душа и вытрите сухой тканью. Как отмыть акриловую ванну лимонной кислотой - смешайте ее с водой 1:1, далее аналогичный алгоритм.

Растворите в 1 л теплой воды 30 г натертого мыла хозяйственного и добавьте 2 ст. л. соды. Смойте через 10-20 минут после нанесения.

после нанесения. Растворите в 1/2 л теплой воды 100 г соды и добавьте 1/2 л уксуса. Также можно нанести на пятна соду, гашеную уксусом.

Содово-уксусный раствор или пасту советуют применять пореже, лишь в крайнем случае и на сильных загрязнениях. С мелкими и средними хорошо справится и лимонная кислота, и просто уксусная вода.

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Чтобы поверхность заблестела, ее натирают сухой тряпкой после обработки.

Чем лучше всего мыть акриловую ванну от грязи

В то же время специалисты рекомендуют поменьше экспериментировать с лимонной кислотой, содой и уксусом. Чтобы отбелить ванну, покрытую акрилом, рекомендуется применять специальное средство. Если на упаковке не указано, что оно предназначено для акриловых поверхностей, при выборе очистителя обратите внимание на то, чтобы он не содержал абразивы.

В случае сомнений, можно ли мыть акриловую ванну "Доместосом", запомните - ни в коем случае не используйте никакие средства, содержащие хлор.

Если вы уже ищете информацию, как отмыть акриловую ванну от краски, вероятно, все уже случилось. Пробуйте удалить пятна специальными или народными средствами, однако помните, что ацетон использовать крайне не рекомендуется. Он разъест акриловую поверхность и на этом месте загрязнения будут образовываться в первую очередь.

Если на вашей ванне есть упрямые пятна - от кофе, ржавчины, краски, других пигментированных веществ, вы можете использовать пищевую соду. Сделайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды до получения нужной консистенции. Нанесите пасту на пятна и дйте постоять 15-20 минут. Потом аккуратно удалите пасту с помощью мягкой мочалки или ткани.

Лучше всего работает метод предотвращения. Используйте защитный слой, подстилку, не смывайте в ванну красящие субстанции, не наносите краску для волос рядом с ванной, чтобы случайно не поставить пятно, которое въестся в поверхность навсегда. Акрил намного деликатнее чугунных ванн, покрытых эмалью, и требует особенно бережного отношения.

Чтобы не задумываться, чем чистить акриловую ванну в домашних условиях, уделяйте ей 5-7 минут времени ежедневно. Когда все домашние приняли душ, смойте поверхность с любым мягким мыльным средством и натрите сухой тканью. Тогда загрязнения и мыльные отложения не будут копиться, приводя к возникновению стойких пятен.

Важно: используйте только мягкие губки и не применяйте грубую силу, не трите щеткой или жесткой мочалкой. Иначе на поверхности будут оставаться микротрещины и царапины, которые будут забиваться грязью и портить внешний вид.

Помните, что каждая ванна может иметь свои особые инструкции по очистке, которые стоит проверить в руководстве от производителя. Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с производителем или специалистом, чтобы получить дополнительные рекомендации по правильной очистке акриловой ванны.

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