Даже воплощение в жизнь очень простых рекомендаций может помочь снизить расход топлива.

В Украине уже длительное время дорожает бензин, и поэтому сейчас как никогда актуальна тема экономии топлива.

Сначала стоит развенчать укоренившийся миф - якобы, если выключить кондиционер и открыть окна в авто, то бензин получится сэкономить. Знайте - такой метод не поможет вам сохранить топливо, а, возможно, даже повысит расход. Причина очень простая - когда окна машины открыты, возникает завихрение воздуха, и авто сталкивается с сопротивлением во время движения, из-за чего может больше "лопать" бензина.

Кроме того, когда бензин расходуется больше, чем обычно, обратите внимание на то, нет ли в машине лишнего груза. Еще авто может начать тратить много бензина, если забиты топливный и воздушный фильтры.

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Если вы еще не знаете, как экономно ездить на машине - мы раскроем вам хитрые лайфхаки.

Как экономить бензин на механике

Все разгоны должны быть плавными, то есть не нужно раскручивать двигатель при переключении передач до запредельных оборотов - 5-6 тысяч - это очень много. Помните, что чем выше обороты - тем больше потребление топлива в этот момент. То есть переключайтесь всегда своевременно.

Второй лайфхак - нужно плавно и заблаговременно тормозить. Например, если вы видите издалека красный сигнал светофора, то можно заранее отбросить педаль газа, подкатиться к светофору на включенной передаче, таким образом во время подката будет осуществляться торможение двигателем, и потом до полной остановки вы дотормозите педалью тормоза.

Третий лайфхак - когда вы едете по затяжному спуску, обязательно нужно двигаться на включенной передаче. При движении накатом в таком случае электроника двигателя отсекает подачу топлива вообще, при условии, что вы отпустили педаль газа. В двигатель топливо не поступает, то есть он работает без подачи бензина.

Как экономить бензин на автомате

Также, как и на механике, для экономии бензина стоит плавно ездить. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы давление в шинах было в пределах параметров, которые указаны на корпусе авто. При низком давлении расход топлива увеличивается. Если вы будете совершать меньше маневров, то тоже сможете сэкономить горючее.

Как экономить топливо на трассе

Не хотите много платить за бензин - запомните еще один хитрый лайфхак - зафиксируйте высшую передачу.

Вот что для этого нужно сделать:

селектор автомата необходимо перевести в ручной режим работы;

потом на панели приборов потухнет буква D ("драйв"), а загорится цифра, которая будет означать, что высшая передача включена.

Вот такие простые манипуляции помогут сэкономить на поездках.

Как экономить бензин в пробке

Если необходимо остановиться на более чем пару минут, тогда для экономии стоит перевести селекторы вариатора или автомата в положение P ("паркинг") или N ("нейтральная скорость").

Во время движения в пробках нужно стараться равномерно очень медленно двигаться и как можно меньше останавливаться, поскольку именно для начала движения машины тратится немало энергии.

УНИАН ранее писал, как научиться экономить на всем и при этом не навредить своему здоровью.

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