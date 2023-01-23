Плесень на стенах или потолке - серьезная проблема, с которой можно столкнуться и в квартире, и в частном доме.

Плесень в жилом помещении появляется по ряду факторов. Например, стены промерзают, комната плохо отапливается или в доме повышена влажность. Обычно, чтобы решить эти проблемы, требуется серьезный ремонт. Но как поступить, если ремонт делать совершенно нет возможности?

О том, как убрать плесень на окнах, мы писали ранее. Теперь давайте разбираться, как избавиться от плесени в доме.

Как избавиться от плесени на стенах в частном доме

Самый распространенный способ борьбы с плесенью - обычный столовый уксус. Его используют неразбавленным. Уксус нанести на пораженный участок и дать полностью высохнуть. После этого его следует смыть. Процедуру повторить несколько раз.

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Важно. Использовать уксус для борьбы с плесенью, конечно, можно и в квартире. Главное правило - хорошо проветривайте помещение.

Как избавиться от плесени с помощью хлорки

Как избавиться от запаха плесени и от самой плесени одним махом? Используйте "Белизну". Это средство продается во всех хозяйственных магазинах и супермаркетах. Запах у него конечно едкий, но зато он отлично дезинфицирует и отбеливает поверхность.

Обработайте зараженный участок стены или потолка хлоркой, а затем смойте. Как и с уксусом - эту манипуляцию потребуется проделать несколько раз.

Важно. При работе с хлоркой обязательно используйте защитные перчатки и хорошо проветривайте помещение.

Как избавиться от черной плесени на стенах

Перекись водорода поможет, если зараженный плесенью участок небольшой. В отличие от двух предыдущих средств, это не обладает запахом.

Перекись водорода нанести на 10-15 минут. Затем зараженное место протереть щеткой, скребком или просто тканью. Смыть чистой водой.

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