Клопы в доме или квартире - это кошмар для каждой хозяйки. Вывести их - задача непростая, но посильная. Чем можно быстро вывести клопов - читайте в материале.
- Как избавиться от клопов за 1 день - что нужно сделать
- Как избавиться от постельных клопов - советы
- Как избавиться от клопов в диване в домашних условиях
- Как избавиться от клопов народными средствами
- Какое самое эффективное средство от клопов - хозяйке на заметку
Как избавиться от клопов за 1 день - что нужно сделать
Выводить клопов нужно начинать сразу же, как вы их заметили. Сперва все возможные вещи выстирать в горячей воде. То, что стирать невозможно, нужно поддать термической обработке.
Быстро избавиться от клопов помогут разнообразные химические средства, которые продаются в хозяйственных магазинах.
Также можно приготовить смесь из скипидара, керосина и нафталина. Для ее применения нужно:
- нанести раствор на все поверхности в комнате, где есть клопы;
- оставить помещение на день;
- вымыть его теплой водой с мылом и хорошо проветрить.
Для закрепления результата процедуру можно повторить через недели три.
Как избавиться от постельных клопов - советы
Прежде всего, нужно чаще стирать постельное белье, причем, в горячей воде. Убрать кровать или диван. Пылесосом пройтись в труднодоступных местах кровати. Чтобы очистить матрас, нужно воспользоваться пароочистителем - горячий пар убъет вредителей.
Также опытные хозяйки советуют разложить в углах кровати гвоздику, ее запах убийственнен для этих насекомых.
Как избавиться от клопов в диване в домашних условиях
Предварительно в комнате, где стоит оккупированный клопами диван, следует заделать все щели. Перед обработкой опытные хозяйки советуют хорошо "пройтись" по дивану пылесосом, а затем применить керосин, скипидар или уксус. В дополнение в диване можно оставить полынь, поскольку ее запах убивает клопов.
Еще один лайфхак, как избавиться от клопов - облить диван крутым кипятком или обработать горячим паром из утюга или специального прибора.
Как избавиться от клопов народными средствами
Если химические препараты применять не хочется в силу определенных причин, то можно прибегнуть к помощи средств, которыми пользовались наши бабушки.
Первое из них - уксус. Нужно пропитанной жидкостью тряпкой протереть все в доме. Еще можно взять розмарин, тимьян, полынь или валериану и разложить их по жилищу, или же сухие растения поджечь и окурить комнаты.
Подойдут также масло лаванды, гвоздики и эвкалипта, налитые в аромалампу и оставленные на пару часов в комнате. Достаточно будет 20-30 капель средства.
Какое самое эффективное средство от клопов - хозяйке на заметку
Из-за того, что клопов вывести не так просто, в большинстве случаев нужно сразу прибегать к "тяжелой артиллерии", а именно химпрепарату "Хлорофос". Этот препарат очень токсичен, поэтому его нужно разводить на улице, а после обработки хорошо проветрить комнаты. Все использованные инструменты не вздумайте оставлять дома - только выбросить. Остаток препарата нужно хранить в герметической упаковке в нежилом помещении. Через два месяца обработку нужно повторить, чтобы убить вылупившихся клопов.
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