Выведение клопов - задача трудная, однако зная некоторые способы, с ней справиться будет легче.

Клопы в доме или квартире - это кошмар для каждой хозяйки. Вывести их - задача непростая, но посильная. Чем можно быстро вывести клопов - читайте в материале.

Как избавиться от клопов за 1 день - что нужно сделать

Выводить клопов нужно начинать сразу же, как вы их заметили. Сперва все возможные вещи выстирать в горячей воде. То, что стирать невозможно, нужно поддать термической обработке.

Быстро избавиться от клопов помогут разнообразные химические средства, которые продаются в хозяйственных магазинах.

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Также можно приготовить смесь из скипидара, керосина и нафталина. Для ее применения нужно:

нанести раствор на все поверхности в комнате, где есть клопы;

оставить помещение на день;

вымыть его теплой водой с мылом и хорошо проветрить.

Для закрепления результата процедуру можно повторить через недели три.

Как избавиться от постельных клопов - советы

Прежде всего, нужно чаще стирать постельное белье, причем, в горячей воде. Убрать кровать или диван. Пылесосом пройтись в труднодоступных местах кровати. Чтобы очистить матрас, нужно воспользоваться пароочистителем - горячий пар убъет вредителей.

Также опытные хозяйки советуют разложить в углах кровати гвоздику, ее запах убийственнен для этих насекомых.

Как избавиться от клопов в диване в домашних условиях

Предварительно в комнате, где стоит оккупированный клопами диван, следует заделать все щели. Перед обработкой опытные хозяйки советуют хорошо "пройтись" по дивану пылесосом, а затем применить керосин, скипидар или уксус. В дополнение в диване можно оставить полынь, поскольку ее запах убивает клопов.

Еще один лайфхак, как избавиться от клопов - облить диван крутым кипятком или обработать горячим паром из утюга или специального прибора.

Как избавиться от клопов народными средствами

Если химические препараты применять не хочется в силу определенных причин, то можно прибегнуть к помощи средств, которыми пользовались наши бабушки.

Первое из них - уксус. Нужно пропитанной жидкостью тряпкой протереть все в доме. Еще можно взять розмарин, тимьян, полынь или валериану и разложить их по жилищу, или же сухие растения поджечь и окурить комнаты.

Подойдут также масло лаванды, гвоздики и эвкалипта, налитые в аромалампу и оставленные на пару часов в комнате. Достаточно будет 20-30 капель средства.

Какое самое эффективное средство от клопов - хозяйке на заметку

Из-за того, что клопов вывести не так просто, в большинстве случаев нужно сразу прибегать к "тяжелой артиллерии", а именно химпрепарату "Хлорофос". Этот препарат очень токсичен, поэтому его нужно разводить на улице, а после обработки хорошо проветрить комнаты. Все использованные инструменты не вздумайте оставлять дома - только выбросить. Остаток препарата нужно хранить в герметической упаковке в нежилом помещении. Через два месяца обработку нужно повторить, чтобы убить вылупившихся клопов.

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