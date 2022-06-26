Учитывая то, что сегодня на рынке бытовой техники представлен широкий выбор морозильного оборудования, определиться бывает достаточно сложно. В первую очередь, конечно же, важно учитывать главные функции и возможности морозильника, а уже после – можно присмотреться и к его дизайну.
Для начала стоит понимать, что существует несколько типов морозильных агрегатов в зависимости от конструкции. А именно: морозильные лари, морозильные шкафы, витрины и ледогенераторы. Наиболее популярны – первые два вида.
Морозильный ларь подходит для хранения габаритных запасов. Он представляет собой короб с крышкой в верхней части и решетчатыми ящиками для продуктов внутри.
Морозильный шкаф больше похож на традиционный холодильник. Внутри – привычные отсеки, пластиковые ящики или полки.
Основные технические характеристики морозильной камеры, на которые необходимо обратить особое внимание при выборе, это: система разморозки (ручная или автоматическая), мощность и климатический класс (нормальный, субнормальный, субтропический, тропический), энергопотребление и способ управления (механический или электронный).
Конечно же, выбирая морозильную камеру, не в последнюю очередь учитывается, что вы собираетесь в ней хранить, для каких целей она вам нужна.
Что можно хранить в морозильной камере
Замораживать и хранить в морозильнике можно огромное количество продуктов. Познакомившись поближе с морозильной камерой, вы даже можете удивиться, какому множеству продуктов она способна продлить "жизнь"!
Лишь небольшой перечень того, что можно смело отправить на заморозку: овощи, фрукты, мясо (как сырое, так и уже приготовленные мясные блюда), самые разные кондитерские и хлебобулочные изделия, тесто, разнообразные соусы домашнего приготовления, молочные продукты, зелень, сырые яйца.
На вопрос, можно ли полностью заполнять морозильную камеру, ответим так: специалисты не рекомендуют. Лучше все-таки опираться на технические характеристики вашего агрегата. А именно учитывать габариты прибора и мощность замораживания (показатель производительности морозильника, который определяет, какое количество пищевых продуктов способна заморозить камера за сутки).
В среднем морозильные установки для использования в быту рассчитаны на заморозку от 5 до 15 килограммов продуктов.
Конечно, существуют также варианты нестандартного использования морозильной камеры. Например, свойства морозильника можно использовать для создания компрессов, обеззараживания любого предмета, избавления от жевательной резинки на вещах и даже для увеличения размера обуви.
Как настроить морозильную камеру
Когда в вашем доме появилась морозильная камера первым делом необходимо понимать, где лучше всего установить агрегат, как подключить и настроить морозильную камеру.
Подвал, закрытая веранда или терраса, застекленный балкон отлично подойдут в качестве места, где можно установить морозильник. Если такие варианты отпадают, стоит запомнить основные правила – чтобы избежать перегрева, нельзя устанавливать прибор рядом с батареями, газовой плитой и вплотную к стенам; и чтобы не было каких-либо сбоев в работе, морозильник должен стоять на ровной поверхности. Поблизости должна быть розетка с заземлением.
Теперь давайте разберемся, как подключить морозильную камеру. Учтите, после установки агрегат лучше не подключать к сети минимум два часа. Тем временем можно протереть поверхности морозильника теплой водой с уксусом. И, конечно же, тщательно изучить инструкцию по эксплуатации.
Перед подключением важно убедится, что напряжение в сети соответствует рекомендованному производителем. После подключения нужно дать морозильнику время приспособиться к температурному режиму (от пары часов до пары дней в зависимости от той или иной модели). Если вас интересует, как часто должна включаться морозильная камера, то обычно ее рабочий цикл состоит из 10 минут работы и 20-30 минут отдыха.
Если вас интересует пошаговая настройка морозильной камеры отдельных брендов, таких как Privileg или Kraft, то лучше всего все же положиться на инструкцию.
Как регулировать температуру в морозильной камере
Рабочий режим хранения в холодильных установках бытового назначения варьируется в пределах -18 градусов до -240. Маркировка производится в звездочках:
- * – максимальный срок хранения продуктов 7 дней;
- ** – срок хранения до одного месяца;
- *** – срок хранения до 90 дней;
- **** – срок хранения продуктов от полугода до года.
Чтобы понять, как выставить и регулировать температуру в морозильной камере или морозильном ларе, нужно знать, каким типом управления прибор оснащен: механическим (рабочие параметры морозильной камеры устанавливаются посредством поворотных переключателей) или электронным (внутри камеры должны быть кнопочные переключатели или сенсорные панели с дисплеем, на который выводятся параметры).
Также пользователи часто задаются вопросом, а в каком режиме должна работать морозильная камера. Отвечаем: в зависимости от модели вашего агрегата режим охлаждения может быть разным. При настройке оптимального режима в морозильной камере следует учитывать, что температура в ней не должна быть выше нуля.
Для длительного хранения продуктов специалисты рекомендуют температуру не ниже -30 градусов, но на практике обычно бывает достаточно и -15, -20.
Как включить морозильную камеру после разморозки
Как мы уже отмечали, у морозильной камеры может быть ручная или автоматическая система разморозки.
Прибор с функцией No Frost обеспечивает длительную эксплуатацию без необходимости размораживать его в ручную. А вот морозильные камеры без такой функции придется периодически избавлять от инея. Для этого агрегат отключается от сети, продукты из камеры изымаются.
С рекомендациями производителя по поводу способа ручной разморозки следует ознакомиться в инструкции по эксплуатации.
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