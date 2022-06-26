Ищете ответы, как наиболее эффективно использовать свою морозильную камеру, или только готовитесь приобрести агрегат? УНИАН собрал несколько универсальных советов для вас.

Учитывая то, что сегодня на рынке бытовой техники представлен широкий выбор морозильного оборудования, определиться бывает достаточно сложно. В первую очередь, конечно же, важно учитывать главные функции и возможности морозильника, а уже после – можно присмотреться и к его дизайну.

Для начала стоит понимать, что существует несколько типов морозильных агрегатов в зависимости от конструкции. А именно: морозильные лари, морозильные шкафы, витрины и ледогенераторы. Наиболее популярны – первые два вида.

Морозильный ларь подходит для хранения габаритных запасов. Он представляет собой короб с крышкой в верхней части и решетчатыми ящиками для продуктов внутри.

Морозильный шкаф больше похож на традиционный холодильник. Внутри – привычные отсеки, пластиковые ящики или полки.

Основные технические характеристики морозильной камеры, на которые необходимо обратить особое внимание при выборе, это: система разморозки (ручная или автоматическая), мощность и климатический класс (нормальный, субнормальный, субтропический, тропический), энергопотребление и способ управления (механический или электронный).

Конечно же, выбирая морозильную камеру, не в последнюю очередь учитывается, что вы собираетесь в ней хранить, для каких целей она вам нужна.

Что можно хранить в морозильной камере

Замораживать и хранить в морозильнике можно огромное количество продуктов. Познакомившись поближе с морозильной камерой, вы даже можете удивиться, какому множеству продуктов она способна продлить "жизнь"!

Лишь небольшой перечень того, что можно смело отправить на заморозку: овощи, фрукты, мясо (как сырое, так и уже приготовленные мясные блюда), самые разные кондитерские и хлебобулочные изделия, тесто, разнообразные соусы домашнего приготовления, молочные продукты, зелень, сырые яйца.

На вопрос, можно ли полностью заполнять морозильную камеру, ответим так: специалисты не рекомендуют. Лучше все-таки опираться на технические характеристики вашего агрегата. А именно учитывать габариты прибора и мощность замораживания (показатель производительности морозильника, который определяет, какое количество пищевых продуктов способна заморозить камера за сутки).

В среднем морозильные установки для использования в быту рассчитаны на заморозку от 5 до 15 килограммов продуктов.

Конечно, существуют также варианты нестандартного использования морозильной камеры. Например, свойства морозильника можно использовать для создания компрессов, обеззараживания любого предмета, избавления от жевательной резинки на вещах и даже для увеличения размера обуви.

Как настроить морозильную камеру

Когда в вашем доме появилась морозильная камера первым делом необходимо понимать, где лучше всего установить агрегат, как подключить и настроить морозильную камеру.

Подвал, закрытая веранда или терраса, застекленный балкон отлично подойдут в качестве места, где можно установить морозильник. Если такие варианты отпадают, стоит запомнить основные правила – чтобы избежать перегрева, нельзя устанавливать прибор рядом с батареями, газовой плитой и вплотную к стенам; и чтобы не было каких-либо сбоев в работе, морозильник должен стоять на ровной поверхности. Поблизости должна быть розетка с заземлением.

Теперь давайте разберемся, как подключить морозильную камеру. Учтите, после установки агрегат лучше не подключать к сети минимум два часа. Тем временем можно протереть поверхности морозильника теплой водой с уксусом. И, конечно же, тщательно изучить инструкцию по эксплуатации.

Перед подключением важно убедится, что напряжение в сети соответствует рекомендованному производителем. После подключения нужно дать морозильнику время приспособиться к температурному режиму (от пары часов до пары дней в зависимости от той или иной модели). Если вас интересует, как часто должна включаться морозильная камера, то обычно ее рабочий цикл состоит из 10 минут работы и 20-30 минут отдыха.

Если вас интересует пошаговая настройка морозильной камеры отдельных брендов, таких как Privileg или Kraft, то лучше всего все же положиться на инструкцию.

Как регулировать температуру в морозильной камере

Рабочий режим хранения в холодильных установках бытового назначения варьируется в пределах -18 градусов до -240. Маркировка производится в звездочках:

* – максимальный срок хранения продуктов 7 дней;

** – срок хранения до одного месяца;

*** – срок хранения до 90 дней;

**** – срок хранения продуктов от полугода до года.

Чтобы понять, как выставить и регулировать температуру в морозильной камере или морозильном ларе, нужно знать, каким типом управления прибор оснащен: механическим (рабочие параметры морозильной камеры устанавливаются посредством поворотных переключателей) или электронным (внутри камеры должны быть кнопочные переключатели или сенсорные панели с дисплеем, на который выводятся параметры).

Также пользователи часто задаются вопросом, а в каком режиме должна работать морозильная камера. Отвечаем: в зависимости от модели вашего агрегата режим охлаждения может быть разным. При настройке оптимального режима в морозильной камере следует учитывать, что температура в ней не должна быть выше нуля.

Для длительного хранения продуктов специалисты рекомендуют температуру не ниже -30 градусов, но на практике обычно бывает достаточно и -15, -20.

Как включить морозильную камеру после разморозки

Как мы уже отмечали, у морозильной камеры может быть ручная или автоматическая система разморозки.

Прибор с функцией No Frost обеспечивает длительную эксплуатацию без необходимости размораживать его в ручную. А вот морозильные камеры без такой функции придется периодически избавлять от инея. Для этого агрегат отключается от сети, продукты из камеры изымаются.

С рекомендациями производителя по поводу способа ручной разморозки следует ознакомиться в инструкции по эксплуатации.

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