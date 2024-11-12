Можно ли садить редиску в зиму / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Редиска - один из немногих овощей, которые можно сажать поздней осенью. Посеянный под зиму редис имеет крепкий иммунитет и плодоносит на 2-3 недели раньше ярового. Именно в ноябре наступает удачный период для посадки. Мы дали для дачников советы о том, когда сеять редис в открытый грунт осенью и как правильно сажать семена.

Когда сажать редиску на зиму

Очень важно не посеять семена слишком рано. Редис относится к скороспелым культурам и при потеплении быстро прорастает. Поэтому сеять овощ нужно, когда бабье лето закончилось и потепления больше не будет. Это вторая половина ноября или начало декабря. Дождитесь периода, когда температура редко будет подниматься выше нуля.

А вот когда сеять редиску рекомендуется по лунному календарю:

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  • в ноябре - 3-10, 12, 14, 19-21, 28 число;
  • в декабре - 2, 4, 8-10, 15-18, 22-25 число.

Для посева выбирайте пасмурный день без осадков.

Можно ли сеять редис осенью / фото ua.depositphotos.com

Как выращивать зимнюю редиску

Овощ рекомендуется сажать на грядке, где раньше росли картошка, огурцы, помидоры, тыква, горох. Плохими предшественниками для редиса считаются капуста, репа, брюква, горчица. У этих культур общие вредители.

Перед тем, как сажать редиску в открытый грунт, нужно подготовить участок. Уберите мусор с грядки и перекопайте верхний слой почвы, внеся компост или гной (10 кг удобрения на квадратный метр). Затем сделайте борозды глубиной 5 см на расстоянии 15 см друг от друга. Если не собираетесь сеять семена сразу, то накройте грядки плёнкой.

Посейте семена редиса с интервалом 3-5 см друг от друга. По возможности лучше использовать сеялку. Затем засыпьте грядки землей - обязательно сухой, иначе редис прорастет раньше времени. Можно использовать магазинный субстрат для овощей.

Поливать участок с редиской не нужно. Замульчируйте его на зиму торфом или опилками - высота слоя примерно 5 см.

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