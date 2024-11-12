Посеянная осенью редиска даст большой урожай в следующем году, если соблюдать все правила.

Редиска - один из немногих овощей, которые можно сажать поздней осенью. Посеянный под зиму редис имеет крепкий иммунитет и плодоносит на 2-3 недели раньше ярового. Именно в ноябре наступает удачный период для посадки. Мы дали для дачников советы о том, когда сеять редис в открытый грунт осенью и как правильно сажать семена.

Когда сажать редиску на зиму

Очень важно не посеять семена слишком рано. Редис относится к скороспелым культурам и при потеплении быстро прорастает. Поэтому сеять овощ нужно, когда бабье лето закончилось и потепления больше не будет. Это вторая половина ноября или начало декабря. Дождитесь периода, когда температура редко будет подниматься выше нуля.

А вот когда сеять редиску рекомендуется по лунному календарю:

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в ноябре - 3-10, 12, 14, 19-21, 28 число;

в декабре - 2, 4, 8-10, 15-18, 22-25 число.

Для посева выбирайте пасмурный день без осадков.

Как выращивать зимнюю редиску

Овощ рекомендуется сажать на грядке, где раньше росли картошка, огурцы, помидоры, тыква, горох. Плохими предшественниками для редиса считаются капуста, репа, брюква, горчица. У этих культур общие вредители.

Перед тем, как сажать редиску в открытый грунт, нужно подготовить участок. Уберите мусор с грядки и перекопайте верхний слой почвы, внеся компост или гной (10 кг удобрения на квадратный метр). Затем сделайте борозды глубиной 5 см на расстоянии 15 см друг от друга. Если не собираетесь сеять семена сразу, то накройте грядки плёнкой.

Посейте семена редиса с интервалом 3-5 см друг от друга. По возможности лучше использовать сеялку. Затем засыпьте грядки землей - обязательно сухой, иначе редис прорастет раньше времени. Можно использовать магазинный субстрат для овощей.

Поливать участок с редиской не нужно. Замульчируйте его на зиму торфом или опилками - высота слоя примерно 5 см.

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