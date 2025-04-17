По этому методу картошка хранится в три раза дольше.

Картофель - очень популярный корнеплод, который часто закупают впрок в осенний период. В подходящих условиях он может не портиться аж до нового урожая.

Сегодня рассмотрим, как хранить картошку в квартире, чтобы она не прорастала. Ранее мы рассказывали, как хранить муку годами, чтоб в ней не заводились жучки.

Народный метод хранения картофеля

Как пишет Еxpress, эксперты по хранению продуктов давно советуют хранить картошку вместе с яблоками в холодильнике. Они утверждают, что так она будет оставаться свежей в три раза дольше, чем при нахождении в шкафу и без этих фруктов.

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Причина кроется в этиленовом газе, который выделяют яблоки во время своего созревания. В холоде этот процесс замедляется и продлевает срок хранения картофеля, который находится рядом. Этилен задерживает прорастание и подавляет метаболизм ферментов в крахмале корнеплода.

Правда или миф: можно ли хранить вместе яблоки и картофель

Автор статьи проверил, как хранить картошку в квартире с помощью этого метода. Он купил два килограммовых пакета корнеплодов. В один он добавил яблоки и убрал во фреш-зону холодильника. Второй поместил в темный шкаф без фруктов.

Спустя несколько недель картошка в пакете без яблок была покрыта ростками и начала гнить. Та, которая находилась в холоде, все еще выглядела так же, как в день покупки. При этом яблоко сморщилось и испортилось.

В связи с этим не стоит даже сомневаться, можно ли хранить картошку в холодильнике.

Отметим, что картофель, в зависимости от своего назначения, может требовать разный температурный режим. Корнеплоды, которые планируете есть, важно хранить при 2-5 градусах. Если у вас есть погреб или подвал, то он прекрасно для этого подойдет. Влажность должна держаться на уровне 90%.

В то же время семенную картошку лучше хранить в более холодных местах, где температура будет около 1-2 градусов. Это позволит ее сохранить до посадки весной в хорошем состоянии.

В последние годы в Украине становится популярным и другой корнеплод - батат. Он отличается от привычной нам картошки оранжевым цветом в середине и сладким вкусом. Благодаря витаминам в своем составе его стоит добавлять в рацион. Однако остается вопрос с хранением этого недешевого продукта.

В частности, можно ли хранить сладкий картофель вместе с яблоками, как и его "далекого родственника". Согласно информации из открытых источников, у них похожие требования к условиям - должно быть темное и прохладное место. Важно просто держать их подальше от других продуктов.

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