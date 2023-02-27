Чистить свежие шампиньоны нужно, вне зависимости от их происхождения. Однако их не всегда обязательно мыть.

Вернувшись из магазина и приступив к готовке, у многих не очень опытных кулинаров возникает вопрос, а нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением. Ведь покупные грибы с виду уже вполне чистые и не требуют дополнительных подготовительных манипуляций. Но, как и всегда, в этом деле есть нюансы.

Кстати, ранее мы уже делились рекомендациями о том, как и какие грибы можно сушить.

Нужно ли чистить шампиньоны перед готовкой - ответ шеф-поваров

Чистить свежие шампиньоны, будь они куплены в магазине или собраны собственноручно в лесу, нужно. Ведь так или иначе на них собирается грязь и пыль.

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Делать это можно щеткой, ножом, либо мочалкой для посуды. Также обязательно следует подрезать ножку гриба.

Мыть шампиньоны нужно в зависимости от ситуации. Надолго оставлять их в воде не рекомендуется, поскольку эти грибы очень хорошо впитывают влагу. А это плохо скажется на вкусе и запахе продукта. Достаточно быстро ополоснуть грибы, а избавиться от лишней грязи помогут щетка или губка. Если нужно убрать излишнюю жидкость после мытья, грибочки следует сразу просушить при помощи бумажного полотенца.

Чистить шампиньоны перед готовкой можно и острым ножом. Для этого достаточно аккуратно поддеть шкурку гриба у края шапки и потянуть ее. Такой вариант рекомендуется использовать с крупными экземплярами. Молодые и мелкие грибы мыть и чистить необязательно - достаточно протереть салфеткой.

Как чистить шампиньоны перед готовкой - лайфхак

Долго держать в воде и замачивать эти грибы перед термической обработкой не нужно. Но способ, который вы выберете, чтобы чистить шампиньоны перед готовкой, зависит от того, какое блюдо вы решили сделать.

Например, чистить шампиньоны перед жаркой нужно "сухим способом". Чтобы они не впитали лишнюю влагу, их не моют, а обрабатывают щеткой и влажной тряпочкой. Также следует избавится от поврежденных участков гриба. Благодаря этому после жарки у вас получатся хрустящие шампиньончики с золотистой корочкой.

А если вы хотите варить шампиньоны, то их следует хорошо промыть проточной водой.

Перед заморозкой шампиньоны также очищают и высушивают, срезают потемневшие участки. Потом такие грибы можно пожарить, закинуть в суп или потушить. Размораживать перед готовкой их не нужно.

Но если вы собираетесь сушить шампиньоны, мыть их крайне не рекомендуется. Это, во-первых, увеличит время сушки, что может стать причиной появления плесени, а во-вторых, они попросту потемнеют. Для сушки следует обращать внимание на качественные грибы без повреждений.

Если вам интересно, нужно ли чистить королевские шампиньоны, отвечаем - нужно точно так же, как и обычные - в этом вопросе отличий между ними нет.

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