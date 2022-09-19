Как быстро почистить рыбу, чтобы не разлеталась чешуя и пачкались руки - расскажет УНИАН.

Чистка рыбы - дело сложное и грязное. Чешуя с трудом отделяется от тела рыбы и разлетается по всей кухне. Для упрощения этого процесса кулинары придумали различные хитрости, как почистить рыбу быстро и аккуратно.

Ранее мы писали, как избавиться от запаха рыбы после того, как закончили работать с ней. А также мы подсказывали, как определить свежую рыбу.

Как почистить рыбу кипятком

Простой способ очистки рыбы, которым пользуются повара в рыбных ресторанах - обдать рыбу кипятком. Рыбу помещают в кастрюлю и выливают на её тело кипяток, чтобы вода полностью покрыла рыбу. Затем после кипятка окунают рыбу в холодную воду.

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После этого достаточно провести ножом против роста чешуек и они легко снимутся, при этом не загрязняя поверхность. Метод особенно эффективен для молодой и мелкой рыбы.

Как почистить рыбу в кастрюле

Рыбу можно легко очистить, если замочить её в кастрюле с холодной водой на 15 минут. Этот способ немного размягчит чешую и позволит снять её аккуратно. Такую рыбу чистят ножом прямо в кастрюле, начиная с хвоста и продвигаясь к голове. Чешуя остается в воде и не засоряет кухню.

Как почистить рыбу с помощью скребка и газеты

Если рыба слишком крупная и её неудобно чистить в кастрюле, положите её на газету. Так рыба не будет скользить по столу, а вся грязь останется на бумаге. Очищайте тело рыбу с помощью железного кухонного скребка, делая движения от хвоста к голове. Чтобы рыба не скользила в руке, пока вы её держите, намочите пальцы и посыпьте их солью.

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