Избавиться от въевшегося запаха рыбы можно с помощью доступных домашних средств.

Блюда из рыбы очень сытные и полезные, но имеют существенный недостаток. Запах сырой рыбы надолго въедается в любые материалы и поверхности. Никакие моющие средства не вымывают этот аромат, и даже проветривание не спасает. Рыбное "амбре" на разделочной доске или в холодильнике может перейти на другие продукты и испортить еду.

Как убрать запах рыбы с посуды

Убрать запах рыбы из сковороды, кухонный принадлежностей, кастрюли и другой посуды поможет уксусный раствор. Растворите 100 мл обычного столового уксуса в 1 л горячей воды. В этот раствор положите посуду с рыбным запахом и оставьте на 15 минут. Затем промойте посуду с моющим средством.

Как убрать запах рыбы из разделочной доски

Вывести запах рыбы с разделочной доски поможет лимонный сок. Хорошо потрите доску половинкой лимона и затем промойте горячей водой. Натереть доску лимоном можно и до разделывания рыбы - тогда дерево не впитает запах.

Вывести из доски старый запах рыбы можно использованной чайной заваркой или горчичным порошком. Посыпьте эти вещества на доску, оставьте на 10 минут и промойте доску.

Чем вывести запах рыбы из холодильника

Чтобы убрать запах рыбы из холодильника, отключите его от электропитания и вытяните все продукты. Затем протрите стенки, полки и дверцу холодильника содовым раствором: 4 столовых ложки на 1 л теплой воды. Оставьте на 30 минут и вымойте холодильник чистой теплой водой.

Как избавиться от запаха рыбы с кожи и одежды

Въевшийся в кожу запах рыбы можно убрать с помощью лимонного сока. Протрите руки и пальцы мякотью свежего лимона.

Если привкус рыбы остался во рту, пожуйте листья петрушки.

Также привкус рыбы во рту можно перебить свежими яблоками, цитрусами или клубникой.

Одежду с рыбным запахом рекомендуется постирать хозяйственным мылом, или замочить в уксусном растворе.

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