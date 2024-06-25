Оказалось, что очищать свежие фрукты и овощи нужно по-другому.

Любые фрукты, овощи и зелень - настоящая витаминная "бомба", которая летом не стоит баснословных денег, зато приносит организму колоссальную пользу. УНИАН расскажет, как правильно мыть овощи и фрукты, чтобы не навредить здоровью.

Зачем и как мыть фрукты и овощи

Выращивать свежие продукты на своем собственном участке могут далеко не все украинцы - жители многоквартирных домов покупают овощи и фрукты в магазинах и на рынках, не зная, в каких условиях они росли. Можете быть уверены - даже самые натуральные продукты все равно были обработаны теми или иными препаратами от болезней и вредителей, именно поэтому перед употреблением важно тщательно избавляться не только от пыли и грязи, но и от остатков таких веществ. Если не сделать этого, вредные компоненты накапливаются в организме и могут даже привести к отравлению.

Хороший и безопасный вариант - мыть овощи содой и солью (также допустимо использовать эти компоненты по отдельности). Прежде чем выполнять эту рекомендацию, стоит понимать, зачем мыть овощи содой. Все дело в том, что и сода, и соль - природные консерванты, которые способны очистить продукты не только от загрязнений, но и от химикатов.

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Как мыть овощи содой и солью - инструкция

Для того чтобы качественно очистить свежую продукцию, придерживайтесь простых шагов:

вымойте руки с мылом;

уберите все наклейки с овощей и фруктов;

если есть темные пятна или гнилые части, вырежьте их ножом;

возьмите губку или щетку, насыпьте немного соли (соды), потрите продукт;

ополосните его теплой чистой фильтрованной водой.

Еще один вариант - налить в миску теплую воду, всыпать 1 ч..л соли или соды, опустить в раствор овощи и фрукты на 10 минут, потом вымыть чистой водой. Этот метод особенно хорошо подходит для ягод - сода и соль "убивают" насекомых, поэтому вы точно не будете лакомиться белком, если не хотите этого.

Водопроводную воду для очистки продуктов использовать не стоит - в ней слишком много хлора и других примесей, которые останутся на фруктах, овощах, и в вашем организме.

Чем мыть овощи и фрукты нельзя

Как мыть овощи и фрукты нельзя точно, так это с использованием любых спиртов, мыла, средства для мытья посуды, а также другой бытовой химии. Многие агрессивные чистящие не предназначены для продуктов питания, если вы натрете ими фрукты или овощи, сделаете только хуже. Также нельзя класть свежую продукцию в посудомоечную машину - используйте только чистую раковину, воду и собственные руки.

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