Утолить жажду в жаркий день можно не только водой со льдом, но даже горячими напитками.

Многие из нас плохо переносят жару и предпочитают оставаться в помещении, нежели находиться на улице. В такие дни бывает довольно непросто утолить жажду, ведь не каждый знает, что лучше всего пить в жару. Однако жаркая погода - не повод закрыться дома и сидеть в четырех стенах. Рассказываем, что лучше всего освежает в жару.

Что пить летом в жару

Самый эффективный и популярный напиток для утоления жажды в жару - безусловно, вода. Сейчас производители предлагают широкий ее выбор: с газом, без газа, слабогазированная, вода с ароматическими добавками. Лучшим выбором станет чистая вода без газа и примесей. Она не только поможет поддержать водный баланс организма, но и будет регулировать температуру тела.

Бесспорно, не стоит забывать и о соках. Но советуем отдавать предпочтение натуральным напиткам, поскольку во многих магазинных соках содержится довольно большое количество сахара. В таком случае жажда может только усилиться.

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Еще один вариант, что пить в жару - это зеленый чай. Охлажденный, он отлично тонизирует, утоляет жажду и регулирует температуру тела. Не стоит забывать, что он также богат антиоксидантами и часто используется для похудения. Убейте двух зайцев одним напитком.

Что лучше пить в жару - чай или воду

Не секрет, что в жаркую погоду организм теряет жидкость с невероятной скоростью. Люди зачастую пытаются компенсировать это, употребляя еще больше воды - естественно, очень холодной. Однако все не так просто.

Объясняя, какой напиток лучше всего утоляет жажду, многие специалисты утверждают, что нужно пить в жару как раз таки горячий чай. Все дело в том, что вы не только напьетесь, а и хорошенько вспотеете, поскольку чай расширяет сосуды. А это, в свою очередь, приводит к тому, что пот испаряется и охлаждает ваше тело.

Но когда дело доходит до обсуждений, какой напиток спасает от жары, есть и противники этой теории. Они утверждают, что из-за чрезмерного потоотделения вы, может, и охладитесь, но наверняка заработаете обезвоживание. Так что здесь лучше ориентироваться на ваше самочувствие.

Что пить в жару, чтобы не отекать

Лето - для многих не только период долгожданного отпуска, но и время отеков. Врачи объясняют это тем, что если вы пьете очень мало воды, ваш организм будет пытаться удержать жидкость.

Есть несколько важных советов, чего делать людям с отеками, полученными в жару, категорически нельзя:

не лечите отеки, полученные в жару, мочегонными средствами,

старайтесь не находиться на улице в пик жары (примерно с 11 до 15 часов),

не злоупотребляйте соленьями - рискуете усугубить ситуацию,

не находитесь слишком долго в одном положении, старайтесь периодически вставать и разминать ноги.

Медики говорят, что наиболее приемлемый вариант для предотвращения отеков - банально пить больше воды. Также старайтесь употреблять больше клетчатки (пейте фруктовые и овощные смузи или просто берите овощи и фрукты на перекус).

Что пить в жару, чтобы не потеть

Потоотделение - естественный процесс, с помощью которого наш организм охлаждается в жару. Не секрет, что чем больше вы пьете, тем сильнее потоотделение. Отказаться от жидкости - не вариант, заработаете отеки. Для того, чтобы не потеть в жару, лучше всего пить воду (обычную, без газа и подсластителей). Специалисты не советуют употреблять алкоголь и сладкую газировку, ведь они лишь способствуют обезвоживанию.

Что нужно пить в жару - алкоголь запрещен

В период отпусков многие любят расслабиться и выпить немного алкоголя - будь то коктейль, пиво или что-нибудь покрепче. Не секрет, что врачи категорически против употребления алкогольных напитков в жару. Главные риски - обезвоживание, проблемы с сердечно-сосудистой системой и даже сердечный приступ. Дело в том, что алкоголь расширяет сосуды и обладает мочегонным свойством - вы потеряете больше жидкости, чем употребили. Спиртные напитки в жару нередко приводят и к летальным случаям (в основном, причина все та же - обезвоживание). Кроме того, как говорят ученые, ваша кожа станет более чувствительной к солнцу, когда вы выпьете - солнечный ожог обеспечен.

Если выпить уж очень хочется, давайте разберемся, что лучше пить в жару из алкоголя. Отдайте предпочтение некрепким напиткам. Наиболее подходящими станут легкие коктейли (алкоголь и сок или алкоголь и содовая), пиво или несладкие вина. Но помните, что все должно быть в меру. От чего точно стоит отказаться до более прохладных времен, так это шоты и крепкие миксы.

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