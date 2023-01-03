Как убрать комки пуха в пуховике и вернуть любимой куртке прежний вид - узнайте в материале УНИАН.

Зимние пуховики и куртки нужно стирать правильно, иначе наполнитель внутри изделия может сбиться в комки. В таком случае вам придется распрямлять его самостоятельно - это сложно, но реально. УНИАН выяснил лайфхак, как распушить пуховик после стирки быстро и безопасно для одежды.

Ранее мы говорили о том, как стирать пуховик на синтепоне вручную или в машинке.

Сбился пух в куртке - главные причины

Не секрет, что любую проблему проще предупредить, чем потом решать. Именно поэтому УНИАН напоминает о том, как правильно очищать от грязи верхнюю одежду с искусственным или натуральным наполнителем.

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Во-первых, стирать куртки и пуховики нужно только на щадящем режиме, если дело касается машинной стирки. Температура при этом должна быть не выше 40°C, а количество оборотов - 500-600 максимум. Также желательно во время стирки положить в барабан СМА теннисные мячики, чтобы они постоянно взбивали пух или синтепон в процессе.

Как распределить пух в куртке после стирки - советы

Если все-таки наши советы не помогли или же вы ими пренебрегли, а теперь не знаете, что делать, если сбился пух в пуховике, не переживайте - все еще можно исправить. Для этого существуют проверенные методы:

используйте теннисные мячики - положите мокрую куртку в машинку вместе с мячиками (хватит 4-5 шт) и поставьте СМА на режим отжима;

- положите мокрую куртку в машинку вместе с мячиками (хватит 4-5 шт) и поставьте СМА на режим отжима; вооружитесь палкой - если мячиков нет, можете разложить пуховик на ровной поверхности и побить его гладкой палкой (ручкой от швабры, например);

- если мячиков нет, можете разложить пуховик на ровной поверхности и побить его гладкой палкой (ручкой от швабры, например); включите пылесос - разложите пуховик на стол, снимите с пылесоса насадку и шлангом "пройдитесь" по поверхности куртки (мощность пылесоса должна быть средней).

Есть и другой метод - если после стирки пуховика скомкался пух внутри куртки, то его можно размять руками. Вам нужно тщательно прощупать каждый сантиметр пуховика, найти комки и пальцами их разобрать. На это уйдет много времени, но при отсутствии иных вариантов такой вариант считается вполне рабочим.

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