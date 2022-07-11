Почему блины плохо снимаются и что нужно делать, чтобы такого не происходило - узнайте в материале УНИАН.

Блины - несложное для приготовления блюдо, но часто с ним возникают проблемы. У многих хозяек такая выпечка может порваться, пригореть или прилипнуть к сковороде - и "комом" пойдет не только первый блин, но и все остальные.

УНИАН расскажет, как сделать так, чтобы блины не прилипали к сковороде, и как приготовить вкусное лакомство.

Почему блины плохо снимаются и рвутся

В основном, кружевной и румяный блин может порваться, если у вас неподходящая сковорода или неправильно приготовленное тесто. Жарить блины лучше всего на блинной сковороде - с длинной ручкой и толстым дном. В качестве альтернативы подойдут и специальные блинницы. Если нет ни блинной сковороды, ни электроблинницы, то подойдет и обычная сковорода, но обязательно - с толстым дном. Нагревать ее нужно до максимальной температуры - недостаточный нагрев чаще всего и становится причиной прилипания блинов.

Чугунная сковорода в этом смысле - идеальный вариант. Если пользуетесь ею, то прокаливайте сковороду с поваренной солью на огне, затем промойте водой без моющих средств, обсушите и смажьте маслом.

Вторая причина травмирования блинов - неправильно приготовленное тесто. Из-за неудачного сочетания продуктов в рецепте оно может получиться слишком густым или слишком жидким. Даже если вы строго следуете рецепту, от таких казусов не застрахован никто, поэтому опытные хозяйки регулируют густоту теста на глаз. Оптимальная консистенция - аналогичная сметане.

При этом, помните, что продукты должны быть комнатной температуры, а для верности можно оставить опару после замешивания на 20-30 минут. Во время жарки все время нужно помешивать тесто, поднимая его ложкой со дна.

Что делать, если тесто прилипает к сковороде

Если вы уверены, что приготовили тесто правильно, а сковорода у вас подходит для жарки, значит, причина того, что блины не получаются, в другом:

слишком низкая или высокая температура для жарки;

неумелое обращение с маслом.

Основной совет и напоминание всем тем, кто собирается жарить блины - дрожжевое тесто готовят только на медленном огне, а бездрожжевое - на среднем. Кроме того, важно и правильно использовать растительное масло:

добавить 1-2 столовых ложки в тесто;

смазывать сковороду после каждого блина;

промазывать маслом и дно, и бортики;

пользоваться силиконовой кисточкой;

если переборщили с маслом - убрать излишки салфеткой.

Если вы добавляете в тесто корицу или ваниль, то старайтесь не переусердствовать - слишком большое количество этих добавок тоже может отразиться на качестве теста.

Идеальные блины на молоке - рецепт

куриное яйцо - 1 шт

молоко - 500 мл

мука пшеничная - 180 гр

сахар - 2,5 ст.л

соль - щепотка

растительное масло - 50 мл

масло или жир - для смазывания.

В глубокую посуду вбить яйцо, всыпать сахар и соль, влить молоко. Всыпать муку, перемешать до однородной массы, добавить растительное масло. Снова тщательно перемешать. Если видите, что консистенция напоминает густую сметану - оставить тесто на 20 минут, в противном случае добавить еще муки. После этого смазать сковороду маслом, разогреть на сильном огне и, набирая половником тесто, вылить его на жарочную поверхность. Жарить каждый блин по 2-3 минуты с каждой стороны.

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