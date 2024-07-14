После душа и горячей ванны каждый подходит к зеркалу, чтобы продолжить своей ритуал, но из-за горячей воды зеркало потеет.

У каждого в ванной есть зеркало, а значит всем знакома проблема запотевания. Особенно острой эта проблема становится после горячего душа или ванны. Самое обидное, сколько не три зеркало, все равно четким отражение не станет, а еще и ворс останется, от которого также сложно избавиться.

УНИАН разбирался, чем обработать зеркало чтобы оно не потело.

Чем намазать зеркало, чтобы не потело

Есть одна хитрая уловка, которая поможет при запотевании зеркала в ванной. Для этого понадобится свежий огурец.

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Для начала необходимо тщательно и насухо вытереть зеркало, после чего натереть огурцом. Лишний сок, который будет на поверхности, желательно вытереть бумажным полотенцем. Так вы не только сохраните четкое отражение, но освежите ванную, наполнив ее приятным ароматом.

Как сделать, чтоб зеркало в ванной не потело иначе

Самый простой способ предотвратить запотевание зеркала в ванной - натереть его тем, что отталкивает воду. К примеру, можно использовать автомобильный воск.

Его нужно нанести в несколько слоев, дать высохнуть и аккуратно протереть отрезком сухой ткани, которая не оставляет ворса, полируя зеркало. Одного нанесения хватит примерно на месяц. Когда зеркало снова начнет запотевать, процедуру рекомендовано повторить.

Кроме того, для этих целей подойдет и мыло. Дело в том, что мыльная пена препятствует оседанию конденсата. Бруском сухого мыла нужно натереть чистое зеркало и протереть микрофиброй. Эффект продержится около недели.

Также хорошим помощником в борьбе за четкое отражение в зеркале станет обычный глицерин.

Что понадобится:

глицерин - 60-70 мл;

вода - 25-30 мл;

нашатырный спирт - 4 капли.

Все необходимо смешать, а смесь нанести на зеркало, после чего насухо вытереть любой тканью, которая не оставляет ворс. Так ваше зеркало надолго останется чистым им блестящим, а также не будет потеть.

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