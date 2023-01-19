Как необычно использовать чайные пакетики и почему они - универсальные помощники любой хозяйки - узнайте в материале УНИАН.

Трудно найти человека, который не пьет чай или кофе. Наверняка каждый из нас задумывался о том, каким образом необычно использовать чайные пакетики, и можно ли подарить им вторую жизнь. В таком случае на ум приходит лишь одно - заварить его повторно. Однако способов повторного использования чайных пакетиков гораздо больше.

Ранее УНИАН писал о том, нужно ли вытаскивать и выжимать чайный пакетик, а в этой статье мы расскажем о том, как применить его в домашнем хозяйстве.

Почему не нужно выбрасывать чайные пакетики

На вопрос как правильно использовать чайные пакетики большинство хозяек ответит: заварить чай и выбросить. При этом мало кто знает, почему не нужно выбрасывать чайные пакетики. Как минимум, их можно использовать в уборке. Они отлично справляются с жиром на посуде - выложите использованные чайные пакетики в раковину, предварительно заполнив ее теплой водой, туда же поставьте грязные тарелки. Соединения, которые содержатся в чае, справятся с жиром ничуть не хуже магазинных средств для мытья посуды, а вот химии в них будет поменьше.

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Как необычно использовать чайные пакетики

Опытные хозяюшки говорят, что если замариновать мясо, положив в маринад несколько чайных пакетиков, они придадут блюду пикантный вкус и невероятно аппетитный аромат. Кроме того, танины, которые содержатся в чае, помогут размягчить волокна мяса, что особенно актуально при приготовлении говядины.

Чайные пакетики также помогут добиться идеального вкуса при приготовлении шпрот в домашних условиях. Для того чтобы приготовить домашние шпроты, нужно заварить 3 пакетика черного чая в одном стакане и дать настояться в течение 15-20 минут, после чего выложить рыбу (сардины, кильку и другие мелкие виды рыбы) на сковороду ровными слоями и залить их чайной заваркой. Затем добавить туда кубик куриного бульона и 100 грамм растительного масла, после чего тушить рыбу до полного испарения жидкости. Обычно это занимает около 40-60 минут. Этот рецепт точно не оставит равнодушными ваших домашних и гостей.

Некоторые хозяйки кладут чайные пакетики в воду, в которой будет готовиться гарнир. Так, можно опустить их в кастрюлю до того, как закипит вода, после чего вынуть и отварить в этой воде рис, макароны или овсянку. Вкус вашего блюда точно не покажется чем-то обыденным и приевшимся.

Кроме того, чайные пакетики могут использоваться и в творчестве. Влажные, они идеально подойдут для того, чтобы состарить листы или придать им более "раритетный" вид. Обратите внимание, что при высыхании чай посветлеет, потому убедитесь, что во время нанесения цвет будет темным. Кстати, для того, чтобы быстрее увидеть результат, можете высушить бумагу феном.

Повторное использование чайных пакетиков

Раз уж выше речь зашла об уборке, рассмотрим несколько вариантов применения чайных пакетиков в этом процессе. Как оказалось, они могут пригодиться при очистке унитаза - если положить в него несколько использованных пакетиков чая, а потом протереть влажной тряпкой, сантехника будет блестеть чистотой. Обратите внимание, если оставить пакетики в унитазе надолго, они могут оставить пятна, избавиться от которых будет сложнее.

Кроме того, использованные чайные пакетики станут хорошим инструментом при очистке ковров, окон и зеркал. Чтобы вернуть ковру ухоженный вид, достаточно высыпать содержимое пакетика на блюдце и дождаться практически полного высыхания чайных листьев. Затем высыпьте чай на загрязнения и пропылесосьте ковер.

Что касается зеркал и окон, то чайный пакетик можно использовать для придания им блеска. Протрите поверхность зеркала или окна влажными пакетиками, затем пройдитесь по ней мягкой тряпкой, чтобы убрать излишнюю влагу. А чтобы не было разводов, советуем протереть зеркало или окно насухо тряпкой из микрофибры.

Мало кто знает, но использованный чайный пакетик может применяться и в оздоровительных целях. Его можно положить на укус комара - от покраснений и отеков не останется и следа.

Кроме того, использованные чайные пакетики могут помочь избавиться от усталости и мешков под глазами. Для этого положите холодные, но не слишком мокрые чайные пакетики на глаза на 15-20 минут. Убедитесь, что чай не содержит добавок и заваривался без сахара, чтобы избежать ощущения липкости.

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