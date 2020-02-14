Глава АсМАП Леонид Костюченко: Если власти не урегулируют работу международных перевозчиков, мы будем вынуждены снова протестовать

12 февраля Киев был скован дорожными пробками. Это стало результатом акции протеста дальнобойщиков, организованной Ассоциацией международных автоперевозчиков (АсМАП). Водители требовали навести порядок с электронной системой бронирования разрешений на международные автоперевозки, которая заработала с января этого года. Несовершенство системы привело к многодневным очередям на границе и сокращению количества международных рейсов более чем на пять тысяч.

Кроме того, организаторы акции призвали премьер-министра Алексея Гончарука уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия и руководство Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) из-за существующих проблем в отрасли.

Премьер-министр к протестующим не вышел, но заявил, что правительство не планирует отказываться от электронной системы выдачи разрешений. «Если кто-то рассчитывает, что удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то сразу могу предупредить, что мы не пойдем на компромиссы и уступки, и не допустим отката к старым схемам. У всех равный доступ, это позиция, на которой мы будем стоять», - подчеркнул Гончарук.

По его словам, ранее, когда разрешения выдавались для распределения Ассоциации автоперевозчиков, существовал квотный принцип, и довольно часто это распределение осуществлялось за деньги. Сейчас принцип получения разрешений прост: перевозчик может подать заявку в электронном виде и в течение пяти дней получить разрешение.

«Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента», - сказал Гончарук.

Пока премьер объяснял позицию правительства, в Мининфтраструктуры началась встреча представителей профильного ведомства и АсМАП. По ее итогам ведомство заявило, что удовлетворило некоторые требования международных автомобильных перевозчиков, в дальнейшем стороны займутся урегулированием проблем в отрасли.

О чем договорились в интервью УНИАН рассказал президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) Леонид Констюченко.

Мининфраструктуры обнародовало на своем официальном сайте сообщение, что удовлетворило на переговорах 12 февраля ряд требований протестующих международных автоперевозчиков и пообещало продолжить переговоры для нормализации ситуации. Так ли это на самом деле и о чем конкретно идет речь?

Это так. Вопрос решался на пятичасовой встрече в министерстве. Наши требования были и к премьер-министру, который, кстати, так и не пришел на встречу, и к Мининфраструктуры. Главное из них - немедленно отменить неправомерное электронное бронирование разрешений. Оно не выписано ни одним нормативным документом. Тем более, приказом №757 Министерства транспорта Украины от 2004 года - об упорядочении системы оформления, выдачи, использования и учета разрешений на международные перевозки пассажиров и грузов автотранспортом.

Мы уже два года работаем над его изменениями совместно с профильным министерством. Предложили внедрить квотирование разрешений – европейскую практику. Но ни с кем не обсуждая вопрос, новшество в виде электронного бронирования презентовали 27 декабря. Узнали обо всем по телевидению. Это произвело «фурор».

Что вызвало у перевозчиков возмущение?

Проект совершенно сырой. Инструкции по его реализации отсутствуют. Но зато идею внедрили. Получилось следующее: 2 января 864 разрешения на Италию были забронированы перевозчиками за 54 минуты. И это - квота месяца. К примеру, одно предприятие из 50 машин забронировало 170 разрешений. То есть, три разрешения на одну машину. Причем, речь идет только об Италии. Это что такое? А для других перевозчиков сработала поговорка – кто не успел, тот опоздал.

Но это не значит, что никто не отреагировал на предновогоднюю презентацию министерства. Перевозчики сидели сутками за компьютером, чтобы оформить бронирование. Но система давала сбой. Нужно было ввести определенные данные, оформить электронную подпись, коды предприятия… Это все - навыки и специфика. Но ведь не каждый перевозчик имеет в своем распоряжении специалиста, который смог бы все это в кратчайшие сроки сделать. И это только один аспект.

Неинформированность перевозчиков, не исчерпывающая подготовка проекта – не все проблемы новшества Мининфраструктуры. Но результат один - наши перевозчики в январе, когда традиционно нет проблем с квотой, нет дефицита разрешений, сделали на пять тысяч двести поездок меньше, чем в 2019 году. Это – 38 миллионов невыплат в бюджет, 23 миллиона недополученной зарплаты водителей.

Что делают дальнобои, когда не получают зарплату, думаю, особо рассказывать не надо. Они едут в Польшу, Румынию, в страны Балтии, и именно там зарабатывают, а не у нас. Вот, до чего довел эксперимент власти.

Вы обращались к правительству?

Мы обращались к профильному министру, в Укртрансбезопасность. Проводились совещания, но они ни к чему не привели.

Поэтому вы решились на акцию протеста?

Мы провели Совет перевозчиков, избрали забастовочный комитет и обнародовали свое обращение к премьер-министру и главе Мининфраструктуры. 12 февраля началась предупредительная акция.

В ваших требованиях речь шла о решении проблемы с километровыми очередями на пунктах пропуска. Они образовались в связи с чем?

Выдаются по-новому разрешения на транспортную работу, и все перевозчики маршем отправляются на границу. А там они стоят двое-трое суток и ждут подтверждения. Вот так работает система.

То есть, вы категорически против нововведений?

Нет, мы не против эксперимента принципа распределения разрешений. Но нужно довести все до совершенства.

Кстати, я сейчас пишу ответ на заявление премьер-министра. Он обвинил Ассоциацию автоперевозчиков в серых схемах распределения разрешений и квот. Якобы все решали деньги, а теперь процесс будет открытым и прозрачным. То есть, он даже понятия не имеет, кто выдает разрешения на работу перевозчиков. Согласно постановлению Кабмина №929 от 2011 года, этим занимается исключительно Укртрансбезопасность. Выходит, премьер либо сознательно оскорбляет людей, либо в виду своей некомпетентности. Ассоциация – пользователь услуг, и добиваемся справедливости в этой сфере.

Многие водители на акции говорили о том, что новая система как раз и является «серой» схемой. Те, кто бронировал излишек разрешений, потом его продавали. Это так?

Это правда. Из 864 разрешений, которые были сразу же забронированы, причем с большим излишком, через 15 дней ни одно не вернулось в электронную корзину. Значит, они были кем-то как-то распределены. Налицо работа определенной схемы. Люди забомбили меня в тот период звонками, дескать, творится непонятное. Разрешения «уплывают» в неизвестном направлении…

Вы об этом говорили на переговорах с министром?

Министр с нашей претензией согласился, как и с тем, что в работе новой системы масса недоделок. Но он против предложенной нами системы квотирования. Якобы этот принцип только на руку крупным перевозчикам. Но у нас сегодня в ассоциации 63 процента - компании до 10 машин (всего 3200 компаний). И квоты необходимы. Получил их - и смело работаешь.

А разве раньше не работала схема по выдаче разрешений на перевозки? Водители даже озвучивали, сколько это стоит.

Действительно, нарушения были. Особенно на Львовском пункте выдачи разрешений. Были там и задержания, и обыски. Были пойманы чиновники на взятках. Я лично обращался и в прокуратуру, и в НАБУ, чтобы разобрались с коррупционными случаями. Необходим был жесткий контроль этой сферы. А еще лучше - ввести квотирование, за что мы боремся. Причем это - принцип работы и Польши, и стран Балтии. Это дает возможность предприятиям планировать свою работу. Кстати, польская делегация транспортников, которая приезжала к нам, рекомендовала перенять их опыт, навести порядок в отрасли, и даже предложила взамен увеличить квоту. Но мы не пошли этим путем. Хотя, после наработки усовершенствований новой системы, может, что-то и получится.

Акция стартовала с требованием уволить основной состав Мининфраструктуры и Укртрансбезопасности. А как теперь?

Мы об этом заявляли премьер-министру. Сейчас посмотрим, что будет дальше.

Как будете вести диалог с министерством в дальнейшем?

В ассоциации избран Совет, в котором представлены все регионы. Мы наработали ряд своих предложений. В целом, согласились с тем, что будет принцип бронирования, который уже запущен. Нам пообещали, что проблемой займется министерская комиссия, в состав которой вошли наши представители. На все примерно - две недели. Ведь разрешения уже забронированы вплоть до 1 апреля.

Вы говорили о том, что обращались в Кабмин накануне введения электронной системы выдачи разрешений на перевозки, обращались и после старта новой системы, но вас не услышали. Как результат – акция протеста. А если что-то и сейчас сорвется?

Мы опять будем вынуждены протестовать, у нас просто не будет работы. Но будем в своих действиях умнее.

Что вы имеете в виду?

К примеру, 12 февраля в Киеве мы везли людям, принимающим участие в акции, еду, чтобы они могли перекусить. Но в районе Оболони полиция забрала нашу машину на штраф-площадку и выбросили все из авто. Будем с этим разбираться.

Многие участники акции говорили, что к ним напрямую подходили полицейские и с угрозами требовали убрать машины с дорог.

Это - правда. Машины собрались к 10 часам утра у Киева, и каждый должен был проехать в город своим маршрутом, никому не мешая. Все было четко расписано. Не наша акция перекрыла движение, это работа полиции, она перекрывала проезд несколькими машинами одновременно, что и спровоцировало заторы. Тому есть фото-зафиксированные доказательства. Обо всем происходящем мы хотим публично рассказать жителям Киева.

И напоследок. Исключать возобновления акции нельзя?

Однозначно.

Нана Черная