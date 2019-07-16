Алексей Лазоренко: Поездки с BlaBlaCar частенько заканчиваются дружбой, взаимными проектами и даже браком и новыми семьями. На украинском рынке много таких историй

Начнем с актуального. В июне сервис BlaBlaCar в Украине достиг отметки в 5 млн пользователей. Ваше объяснение такой популярности? Чья это заслуга?

Магия просто. На самом деле, еще до BlaBlaCar в Украине был локальный проект «Подорожники», который основали мы с друзьями в 2010 году. Никто до нас этого не делал, но мы уже тогда понимали потенциал украинского рынка для развития совместных поездок. Ведь, с точки зрения расположения городов, Украина довольно-таки компактная страна, поэтому на автомобиле ездить комфортно. Также у нас довольно высокая плотность и мобильность населения, ведь у людей много родственников и друзей в разных регионах, есть дачи и загородные дома. В отличие от той же Европы, людям советской и постсоветской эпохи присуща привычка ловить машину на дороге.

Собрав аргументы воедино и осознав, что это можно трансформировать в нечто более цивилизованное, начали делать этот проект. В том числе, чтобы благотворно повлиять на транспортную инфраструктуру. Ведь украинские дороги, как городские, так и межгород, перегружены. Не рационально гонять автомобиль для одного-двух человек, хотя производитель задумал пять свободных мест. И люди хотят использовать финансы более разумно.

В конце концов наши гипотезы о совместных поездках подтвердились. Водители хотят тратить меньше на бензин. А пассажиры – по стоимости автобуса или поезда (иногда дешевле) получать комфортную, и обычно более быструю поездку.

В 2014 году французский BlaBlaCar купил «Подорожники» и запустился в Украине на его основе.

BlaBlaCar назвал Украину среди ТОП-3 стран по скорости развития сервиса. Этот статус что-то дает? Может быть, инвестиции?

Украинский рынок имеет большой потенциал. Уже 5 млн пользователей, и с каждым годом мы растем быстрее. Очевидно, что это привлекает внимание, в том числе инвесторов компании BlaBlaCar со всего мира. Они обращают внимание, что Украина может быть интересной для IT-сервисов, ведь BlaBlaCar это подтверждает. С нашей корпоративной точки зрения это дает повод ежегодно увеличивать бюджеты, инвестируемые в Украину. Внешние инвесторы тоже видят перспективность этого рынка. Здесь много умных людей, интересная география, есть команды, способные развивать международные проекты.

Украинские бизнесмены вкладывают деньги в сервис?

В основном, это инвесторы из Западной Европы и США. Украинских инвесторов в BlaBlaCar нет. Если бы они пришли к нам хоть что-то обсудить, было бы приятно. Но, боюсь, украинская венчурная индустрия не в лучшем положении. Не думаю, что есть много венчурных фондов, готовых инвестировать чеки, соответствующие текущему уровню развития BlaBlaCar.

О каких чеках мы говорим?

Последние инвестиции, которые получал BlaBlaCar – это сотни миллионов долларов. Речь идет не о региональных, а о централизованных инвестициях в сервис. А центральный офис уже распределяет инвестиции внутри рынков.

На украинский рынок заходит автобусный перевозчик FlixBus. Может ли он как-то пошатнуть позиции вашего сервиса в Украине? Или какие-то преимущества позволяют не волноваться о конкурентах?

На мой взгляд, аудитория, которая, в первую очередь, пользуется BlaBlaCar, чуть отличается от той, которая пользуется автобусами. BlaBlaCar – это все-таки более молодое поколение, которое формировались в эпоху интернета и готово потреблять новые, в том числе транспортные интернет-сервисы. Автобусные парки становятся прогрессивными, но, чувствую, что это все еще несколько разные сегменты. Пересечение [аудиторий] только на десять-двадцать процентов.

При этом, мы хотим объединять эти аудитории. Чтобы формировать на платформе BlaBlaCar нечто большее, чем просто карпулинг (совместные поездки). В конце концов, любой междугородний автодорожный транспорт может быть частью нашей экосистемы.

По поводу конкретно автобусных перевозчиков, у нас нет опасений. Скорее, у меня есть вопросы, если не сказать сомнения, относительно стратегии для Украины того сервиса, который вы назвали. В целом, наличие сильного автобусного сегмента в Украине не помешало BlaBlaCar в течение пяти лет развиваться взрывными темпами. Поэтому говорить о том, что еще один перевозчик придет и все перевернет с ног на голову... Я в это не верю.

Вообще, мы любим говорить, что наш главный конкурент – человек, который никуда не ездит. Ведь мы демократизируем путешествия, делаем их более доступными. В три клика можно забронировать себе поездку куда-угодно в пределах тысяч километров по адекватной цене в комфортном автомобиле. Подчеркну, что BlaBlaCar – это единая платформа, которая работает сейчас в 22-х странах. Суммарно у нас более семидесяти пяти миллионов пользователей. Я, как пользователь сервиса в Украине, могу также пользоваться BlaBlaCar в любом другом регионе.

В ряде стран с появлением BlaBlaCar люди стали более мобильными. Весной этого года мы проводили глобальное исследование ZeroEmptySeats, в рамках которого было опрошено почти семь тысяч пользователей нашего сервиса из восьми стран (Бразилия, Италия, Польша, Украина и другие). Так вот, около двадцати процентов опрошенных сказали, что без BlaBlaCar они бы не поехали другим видом транспорта.

В Украине этот инструмент, помимо прочего, закрывает «белые пятна» в транспортной инфраструктуре, соединяя населенные пункты, куда просто не добраться автобусом или поездом. Это наша большая миссия. Кстати, мы гордимся и нашей социальной миссией – показываем людям, что друг другу можно доверять и помогать. Незнакомые люди садятся в один автомобиль и начинают общаться – это факт, который благотворно влияет на социализацию нашего не очень коммуникабельного населения.

Своим ответом вы подвели к следующему вопросу – гарантирование безопасности для пассажира и водителя. На какие принципы или правила сервис опирается?

Во-первых, ресурс нельзя использовать анонимно. Все пользователи оставляют номер телефона, электронную почту, загружают свои фотографии и подключают социальные профили. Плюс, на платформе существует модерация. Это базовая ступенька.

Во-вторых, фундаментом доверия, с точки зрения верификации и надежности комьюнити, у нас на платформе являются взаимные рейтинги и отзывы. На сегодняшний день не придумано ничего более эффективного, поэтому нужно осознанно к этому подходить. Почему важно оставлять отзывы? – Скорее всего, ты спровоцируешь обратную реакцию. Круговорот рейтингов и отзывов формирует костяк надежного сообщества, на которое можно опираться. С помощью отзывов вам будет легко понять, с кем потенциально вам будет комфортно в поездке, а с кем – нет.

К сожалению, в Украине люди реже оставляют друг другу отзывы, чем в других странах. Процент растет, но нам все равно хотелось бы его улучшать. Ведь это правда важно. Это фундамент.

Также ищем решение для украинского рынка, чтобы запустить инструмент верификации пользователей через документы. Это внесет дополнительный фактор комфорта и восприятия безопасности. В некоторых странах существует свободный доступ к правительственным базам данных с паспортами, и мы можем легко проверить –валидный паспорт или нет. В Украине такого централизованного правительственного инструмента нет. Некоторые коммерческие организации, по тем или иным причинам, накопили данные по пользователям, но это не совсем то, к чему мы хотели бы получить доступ. Поэтому ищем решение.

У нас глобальное партнерство со страховым гигантом AXA, поэтому в Европе еще есть страховые продукты, которые позволяют пользователям чувствовать себя более защищенно. К сожалению, недавно эта компания покинула украинский рынок, поэтому не можем легко и просто перенести наше партнерство и в Украину. Кроме того, в Европе BlaBlaCar уже монетизирован, и там проще реинвестировать деньги в страховые продукты или верификацию пользователей. Это ведь все стоит приличных денег, особенно, если умножить на объемы нашей аудитории и ее активности. А в Украине монетизация не стартовала.

Мы думаем о новых методах безопасности и доверия, совершенствуем свои алгоритмы. Научились, с помощью использования искусственного интеллекта и больших данных, неплохо анализировать разные паттерны поведения пользователей внутри системы. Например, если пользователь хочет зарабатывать на платформе, а не делить с попутчиком расходы, то у него есть определенные довольно легко выявляемые закономерности, которые нам становятся видны.

Велик ли спрос на предусмотренную у вас возможность выбрать женщину-водителя?

Такая опция доступна для женщин. Обычно ею пользуются новички, чтобы снизить какие-то свои барьеры и опасения на начальном этапе. Но, в среднем, она не очень популярная. С частотой использования сервиса доля этой опции снижается.

Поговорим об упомянутых вами водителях, которые используют сервис для заработка, что противоречит cамой концепции совместных поездок. Это проблема актуальна для всех рынков BlaBlaCar или только для Украины?

Стоит отметить, что тут Украина действительно отличается от других стран. Такого спроса на использование нашей платформы со стороны коммерческих перевозчиков, как в Украине, нигде не встречали. Есть отчасти схожие рынки, к примеру, Бразилия и Россия. Но Украина в лидерах. Иногда довольно-таки эффективно, иногда не очень, эта категория водителей совершенствовала методы обхода наших систем защиты. Так было последние несколько лет. Но, как я уже упоминал, мы переосмыслили сервис и поняли, что можем быть чем-то большим, чем только карпулинг. В том числе поэтому, чтобы не играть постоянно в «кошки-мышки», мы хотим работать с этим сегментом в рамках понятных правил. Чтобы у всех было понимание, что происходит, кто предоставляет услугу. Сейчас как раз трудимся над тем, чтобы предложить рынку такую опцию.

Ведь карпулинг – это прекрасно. Но в том, чтобы добавить на платформу автобусные перевозки, нет ничего противоречащего. В конце концов, эти взаимодополняющие вещи расширят транспортные опции для пассажиров. Мы ведь можем привнести много положительного на рынок автобусных перевозок. Сделать его более прозрачным и эффективным. Поэтому активно запускаем наш BlaBlaBus в Европе и хотим стать market-place для любого автодорожного вида путешествий.

Вы думаете, честные правила игры помогут справиться с водителями-мошенниками? Теми, кто в профиле указывает один автомобиль, а на оговоренное место приезжает забитая пассажирами маршрутка…

Думаем, что сможем. Нам нужно начать с ними официально разговаривать. Когда начнем работать с коммерческими перевозчиками, будем конкретно оговаривать правила игры, соответствующие законодательной базе Украины. Пока мы диалога не вели.

Просто блокировали?

Да, блокировали. Ведь до сегодняшнего дня включительно, остаемся карпулинговой-платформой. Но сейчас мы уже понимаем, что во всем мире BlaBlaCar стал чем-то большим. И мы убеждены, что найдем рычаги влияния на рынок, ведь нам есть, что предложить - это будет выгодно всем. Может быть, это не будет моментально, но если друг друга слушать, то в конце концов выработается прозрачная, соответствующая букве закона модель взаимодействия. Нужно начать диалог.

Может быть, пока все-таки не начали, стоит ввести какую-то абонплату для водителей?

Отмечу, что говорю не про перспективы ближайших лет. А именно про самые ближайшие перспективы. Мы сфокусированы не на сиюминутной борьбе, а на том, чтобы уже в данный момент работать над предложением для этого сегмента перевозок, чтобы все остались в выигрыше. Хотим стать партнерами, которые играют честно.

BlaBlaCar Украина – это небольшой офис и немногочисленная команда. Как вы справляетесь с объемом обработки отзывов, жалоб?

В Украине нас пять человек, которые сосредоточены на маркетинге, коммуникациях и PR.

А наша служба поддержки – в Варшаве. Этот город для нас - сбалансированный компромисс. Там легко найти украиноязычных и русскоговорящих людей, которые могут работать со всем рынком Восточной Европы и быть чуть-чуть ближе к центральному офису в Париже.

Наша служба поддержки – это несколько десятков специалистов, которые работают с модерацией. Сложно, работы очень много, сервис быстро растет, но и команда растет – пытаемся поддерживать равновесие. Кроме того, сейчас мы много инвестируем в автоматизацию процессов. Как я уже говорил, технологии и искусственный интеллект, работа с большими данными позволяют выявлять много закономерностей. Поэтому определенные вещи можно автоматически проверять и верифицировать, оставлять человеку только то, в чем машины не уверены.

По вашему мнению, эффективно ли сегодня сервис реагирует на нарушителей? Водителей, которые отменяют поездки и выключают телефоны, или же попутчиков, которые не приходят.

Безусловно, проблема дисциплины есть. Ее не может не быть, поскольку мы работаем с миллионами обычных людей и у каждого из них могут периодически возникать свои обстоятельства. Но является ли она настолько критичной, что люди из-за этого не пользуются сервисом? - Нет. В Украине один из самых высоких баллов одобрения сервиса. Средний ответ на опрос: «Будете ли вы рекомендовать сервис близким и знакомым?» – у нас около семидесяти баллов. Для сервисов такого рода это очень высокий уровень. Наверное, отдельные случаи, достойны разбирательств. Но в основной своей массе служба поддержки работает и реагирует довольно эффективно.

Что вы считаете слабым местом BlaBlaCar? Возможно, есть какие-то пробелы...

Нет предела совершенству. Но нехватку каких-то решений, наверное, не совсем корректно относить к пробелам. Корректнее говорить о том, что мы еще не все успели реализовать. К примеру, хотим, чтобы финансовое взаимодействие между водителем и пассажиром было больше онлайн. Это принесло бы много удобств, увеличило безопасность и надежность сервиса. Ввел данные карты – еще раз верифицировал себя. Украина еще не готова полностью перейти в онлайн. Это все еще страна, которая любит кэш. И мы это учитываем, однако идем в сторону онлайн. Отнести это к пробелам? – Нет, скорее, планы развития.

Уже очень часто можно найти водителя, проезжающего рядом с вашим домом, который привезет вас чуть ли не к нужному подъезду в другом городе. Все это возможно, благодаря сформированной плотной сети пользователей. Как бы пафосно не звучало, но никто в истории транспорта до нас этого не предлагал. Всегда, если мы говорим о межгороде – это «вокзал-вокзал», «аэропорт-аэропорт», никак иначе. Experiencedoortodoor – опыт поездок от двери до двери – это то, что все больше появляется у нас на платформе. Мы инвестируем в такой алгоритм работы довольно много ресурсов, и делаем на это большой упор. Хотим, чтобы подавляющее большинство поездок были такими.

Как часто украинцы используют BlaBlaCar?

Наш сервис не предусматривает ежедневное использование. Скажем так, в среднем пользователь совершает менее десяти поездок в год. При этом ежедневно сервис используют десятки тысяч украинцев. Более точную информацию не могу разглашать, какие-то данные стараемся держать для себя, все-таки у нас и конкуренты есть.

Вы исследовали причины и цели совместных поездок? Это путешествия или, возможно, деловые поездки?

Есть три базовых мотивационных компонента – родные и близкие, отдых и поездка по работе. В зависимости от сезона, они варьируются, как и география поездок. В июле-августе процент тех, кто выбирает BlaBlaCar для поездки на отдых, существенно выше, чем зимой. Это юг страны, в первую очередь, Одесса. С середины декабря до конца января – западное направление. Все любят кататься во Львов на Рождество. В это же время на первом месте поездки к родным и близким. Абсолютно очевидные и объективные маркеры активностей пользователей, и BlaBlaCar их подтверждает.

Используют ли украинцы BlaBlaCarдля поездок в Крым?

Наверное, кто-то пытается ездить к родным и близким. Но я не готов сказать, сколько таких, и есть ли они. Честно говоря, давно не смотрел в этом направлении. Мы сейчас сфокусированы, в целом, на продукте, а не на географии.

А если говорить о поездках за рубеж с BlaBlaCar, какие направления популярны?

Тут нет сюрприза. Номер один – Польша. Есть немного России, Белоруссии, Чехия. Есть также Германия и Италия, но активность поменьше, ведь это уже подальше.

Какой он – типичный пользователь? И зачем ему попутчик?

Сложно нарисовать уникальный портрет – тридцатилетний работник такой-то сферы с таким-то доходом. Сервисом пользуются и в селе, и в городе. И учителя, и директора, и студенты. BlaBlaCar – это довольно-таки равномерный срез всего общества.

Есть те, кто берут попутчиков исключительно ради финансовой составляющей. Но есть и очень богатые люди, для которых деньги не являются мотивирующим фактором. Они берут попутчиков, чтобы не быть в поездке одному. Есть сегмент, мотивация которых – более ответственное отношение к инфраструктуре и экологии. Они осознают, что более эко ответственно ехать с BlaBlaCar, а не гнать «150 лошадей» для одного человека. Около 15-20% водителей оставляют свои автомобили и тоже путешествуют, как попутчики. Такая конвертация сокращает количество автомобилей на дорогах.

Вы выдвигаете какие-то требования к водителям? Возможно, берете во внимание опыт?

Как я уже говорил, для нас главный критерий надежности любого пользователя – это отзывы. Пока нет ничего более эффективного, чем реальный отзыв о том, как водитель ездит. Ведь даже, если у человека водительские права лет пять, мы же не знаем, когда он купил автомобиль. Помимо отзыва, после каждой поездки пассажиры оставляют оценку качеству вождения. Если какой-то водитель получил очень плохую оценку, начинаем разбираться. Можем даже обсудить с пассажиром, что случилось. Возможно, его оценка не корректная. А если есть риски того, что у водителя действительно небезопасная манера вождения, то таких блокируем.

Ранее вы говорили, что сервис может стать платным до конца года. Во-первых, «может» или станет? Во-вторых, почему сейчас?

Изначальная стратегия BlaBlaCar в приходе на любой рынок – это инвестиция в ликвидность. То есть, формирование критической массы, когда ты с высокой долей вероятности находишь себе попутчика, будь ты водителем или пассажиром. Когда ликвидность сформирована, возникает разумный вопрос о монетизации. Много инвестировал, и теперь необходимо монетизироваться, ведь ты все-таки бизнес-организация.

Безусловно, рынок Украины готов к монетизации по многим причинам. Ликвидность уже очень высока – 5 млн пользователей, десятки тысяч пользователей в день. По своему объему BlaBlaCar является платформой номер два после «Укрзализныци», на которой можно забронировать поездку из города в город.

Плюс, для монетизации нужна готовность рынка платить за сервис. Мы проводили ряд экспериментов, которые подтверждают, что подавляющее большинство пользователей действительно готовы платить за возможность путешествовать с попутчиком в комфорте.

А сколько готовы платить?

Были разные эксперименты. Мы брали очень маленькую комиссию (примерно пять-десять гривен) и довольно большую (околопятидесятигривен). Как ни странно, принципиальной разницы нет. Но, конечно, чем ниже комиссия, тем больше процент готовых платить. Я думаю, что размер взноса должен соответствовать стоимости поездки. На поездку на тысячу километров должна быть одна цена. На пятьдесят километров – другая. Это должна быть плавающая, а не фиксированная цена.

Монетизация точно будет. Как только будем готовы об этом объявить, вы узнаете одни из первых. Сейчас какие-то конкретные сроки я не готов озвучивать.

Есть ли какие-то препятствия, которые могут помешать сделать это до конца года?

Всегда может что-то произойти. Самое главное, мы убедились, что украинцы готовы платить за онлайн-сервисы. И это подтверждает не только BlaBlaCar, но ряд других сервисов, которые занимаются онлайн-продажами. Весь наш быт постепенно оцифровывается, все больше активностей уходит в онлайн, и в этом украинцы не сильно отстают от Европы. Хотя, конечно, там выше процент людей, которые доверяют онлайн-оплатам. Это факт.

Три совета от вас тем, кто планирует впервые воспользоваться BlaBlaCar.

Совет номер один – просто взять и сделать. Три клика на вашем смартфоне либо на сайте, и вы в пути. Совет номер два – осознавать ключевую ценность вашего профиля и вашей репутации на платформе. На нее будут обращать внимание ваши потенциальные попутчики. Чем больше у вас социального онлайн-капитала в виде заполненного профайла и истории с отзывами, тем больше сможете брать попутчиков, тем вероятнее вас будут брать в попутчики, больше денег сможете экономить. Совет номер три – путешествовать больше и чаще. Это сильно обогащает наш опыт. А поездки с BlaBlaCar – это еще и социальное взаимодействие, которое частенько заканчиваются дружбой, взаимными проектами и даже браком и новыми семьями. На украинском рынке мы знаем много таких историй.

Ирина Шевченко