Opel презентовал обновленную Astra (фото)

Хэтчбеки и универсалы стали доступны с новыми наддувными двигателями, девятиступенчатым «автоматом» и полностью цифровой приборной панелью.

Компания Opel представила обновленный хэтчбек и универсал Astra. Модель не получила значительных внешних изменений, однако ее техническая часть подверглась существенной модернизации.

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Изменения во внешнем виде сводятся к слегка измененному переднему бамперу и алюминиевым колесным дискам нового дизайна. При этом в компании отметили, что автомобили прошли серию испытаний в аэродинамической трубе, а также получили активные заслонки в радиаторной решетке, что позволило повысить экономию горючего. У хэтчбека коэффициент лобового сопротивления составил 0,26, тогда как у универсала он равен 0,25. Представители Opel утверждают, что это лучший показатель в классе, пишет Autonews.

Модернизированная Astra будет доступна с новыми бензиновым и дизельными моторами альянса PSA. Речь идет о 1,2-литровых трехцилиндровых наддувных агрегатах мощностью 110 л. с. (195 Н·м крутящего момента), 130 л. с. (225 Н·м) и 145 л. с. (225 Н·м).

Дизельная линейка представлена 1,5-литровым четырехцилиндровым мотором, доступным в двух стадиях форсировки: 103 л. с. (260 Н·м) и 122 л. с. (300 Н·м). Базовый двигатель работает только в паре с шестиступенчатой механической коробкой, однако другие могут также сочетаться с девятиступенчатым «автоматом».

Опционально Opel Astra теперь оснащается новой фронтальной камерой, распознающей другие автомобили, пешеходов и дорожные знаки. Кроме того, доступна беспроводная зарядная станция для смартфонов, полностью цифровая приборная панель, а также усовершенствованный мультимедийный комплекс с восьмидюймовым тачскрином.