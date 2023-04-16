Марки с писанками регионов Украины будут запущены в обращение 21 апреля.

"Укрпочта" запускает в обращение марки с писанками регионов Украины.

Как заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, новые марки будут запущены в обращение 21 апреля.

Он поздравил всех с Пасхой и пожелал, чтобы во всех регионах страны этот день был действительно светлым, спокойным и семейным.

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"А для тех, кто сегодня не рядом - всегда есть марки "Укрпочты", чтобы поздравить друг друга. Нет – перевозить писанки мы пока не беремся. А вот марки с писанками регионов Украины запустим в обращение 21 апреля", – написал Смелянский.

Марки "Укрпочты"

13 октября 2022 года "Укрпочта" заявила о том, что выпустит новые марки ко Дню защитников и защитниц Украины.

9 декабря 2022 года глава "Укрпочты" сообщил о выпуске новой марки "Херсон - это Украина".

24 февраля 2023 года "Укрпочта" выпустила марку "ПТН ПНХ!", посвященную годовщине полномасштабной войны России против Украины.

24 марта 2023 года генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой марки "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".

1 апреля 2023 года "Укрпочта" выпустила марку по случаю 50-летия одесской Юморины.

10 апреля 2023 года "Укрпочта" выпустила новую марку "Kalush Orchestra".

12 апреля 2023 года сообщалось о том, что легендарная марка "Русский военный корабль, иди…!" снова в продаже.

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