Украинские реки без воды: как пережить засуху гидроэнергетике и аграриям

Из-за самой теплой и бесснежной за последнее столетие зимы, засушливой первой половины весны в главных водных артериях Украины наблюдается рекордное падение уровня воды.

По данным Укргидрометцентра, в середине весны все притоки Днепра и сам Борисфен, который обеспечивает водоснабжение на территории проживания 70 процентов населения страны, имеют аномально низкую водность. Приток воды в водохранилища Днепровского каскада был одним из самых низких за период научных наблюдений.

Значительный дефицит воды, наблюдаемый в Украине впервые за столетие, может привести к ограничению ее подачи во многих регионах Украины, от чего пострадают население, промышленность, аграрии, транспорт и гидроэнергетика.

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«Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды», - предупредило Госводагентство Украины.

Обычно наши реки наполняются в марте-апреле после таяния снегов. Но в этом году из-за выпадения в этот период лишь половины нормы осадков на большинстве украинских рек не было традиционного весеннего половодья.

Реки начали забирать запасы из грунтовых вод, что привело к значительному обмелению или высыханию водных потоков с большей интенсивностью, чем ранее. А в колодцах многих сел и поселков начала исчезать вода – ресурс, который еще несколько лет назад казался на территории большинства регионов Украины неисчерпаемым.

Эксперты предупреждают: падения уровня воды в реках, их усыхание нас ждет грядущим летом и осенью. Обильные майские дожди могут замедлить нарастание дефицита воды, но проблему грядущей засухи глобально не решат.

Вопрос обострения дефицита воды и высокого риска наступающей на Украину засухи настолько серьезный, что о необходимости оптимизировать использование имеющихся водных ресурсов и экономного потребления, заговорил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Глава СНБО Алексей Данилов ранее весной поручил провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Хватит ли воды населению?

Исполняющий обязанности главы Госводагенства Михаил Хорев пояснил, что из-за сокращения вдвое нормы выпадения осадков в этом году наши реки начали питаться из грунтовых вод на два месяца раньше обычного, поэтому наполнять каскад водохранилищ Днепра пришлось на три месяца раньше.

«Ситуация с водой могла бы быть достаточно критическая, если бы мы своевременно не среагировали и в феврале не начали наполнять каскад водохранилищ и водоемы. Но на данный момент низкая водность продолжает сохраняться», - сказал Хорев.

«Днепр, как таковой – это каскад водохранилищ, он наполненный и эти уровни соответствуют, к примеру, прошлогодним. Потому что он регулированный, на него мы можем повлиять. Если бы мы, как обычно наполняли в мае, а не в феврале, то сейчас бы воды не было», - добавил он.

Глава Госводагенства считает, что пока дефицит питьевой воды украинцам не грозит, поскольку согласно нормам Водного кодекса, при использовании воды приоритет отдан как раз населению. В тоже время, обмеление рек привело к вынужденному ограничению подачи ресурса гидроэлектростанциям.

«Ситуация с дефицитом питьевой воды еще не прогнозируется, ситуация не настолько критическая. Но стоит отметить, что впервые пришлось применить нормы законодательства и ограничить некоторых потребителей. В первую очередь, это гидроэнергетика. Им пришлось ограничить прибыль от деятельности ради того, чтобы накопить воду в водохранилищах, и наши граждане, аграрии не имели проблем с водоснабжением», - пояснил он.

По мнению Хорева, в тех населенных пунктах, где есть централизованное водоснабжение, проблем с водоснабжением населения не ожидается. А там, где граждане берут воду из колодцев, могут быть проблемы, потому что колодцы наполняются грунтовыми водами, уровень которых падает.

Похожая ситуация и с аграриями. Те, кто выращивают продукцию на мелиоративных землях и используют орошение, - на сегодня пока в безопасности. А те, кто не использует орошение, зависят только от своих усилий и молиться богу дождя.

Удар по гидроэнергетике

Оператор гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций страны госкомпания «Укргидроэнерго» прогнозирует, что объем производства электроэнергии в 2020 году будет из-за усыхания украинских рек в два раза меньше среднего показателя генерации компании за последние годы.

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«В Украине сложилась историческая ситуация с маловодностью в наших реках, и за 140 лет такой ситуации у нас не было… Среднестатистически мы производили 10,5 миллиарда киловатт-часов, на этот год - у нас максимум 5,2 миллиарда киловатт-часов», - сказал гендиректор компании Игорь Сирота.

По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, сейчас в общей структуре производства электроэнергии доля ГЭС и ГАЭС составляет около пяти процентов, хотя ранее достигала десяти процентов.

Уменьшение производства электроэнергии компанией «Укргидроэнеро» значительно усложняет возможности для маневренного реагирования Объединенной энергосистемы Украины на пики и провалы потребления электричества.

Гидроэлектростанции Днепровского и Днестровского каскадов выполняют чрезвычайно важную роль в обеспечении надежной работы национальной энергосистемы, осуществляя балансировку электроэнергии в течение суток, будучи аварийным и частотным резервом.

Роль ГЭС и ГАЭС резко возрастает в современных условиях, когда стремительно растет доля в генерации ветровых и солнечных электростанций с непредсказуемым характером выработки электроэнергии.

«Компания оказалась в довольно сложной ситуации. Впрочем, несмотря на существенное уменьшение доходов, «Укргидроэнерго» принимает все надлежащие меры, чтобы поддерживать оптимальный уровень в бассейнах Днепра и Днестра и для обеспечения водой пользователей, и для того, чтобы Объединенная энергосистема Украины не осталась без мобильного и аварийного резерва мощности», - сообщили в компании.

Реки без воды, рыбаки без рыбы

Обмеление рек, усыхание водоемов грозит обернуться настоящей катастрофой для национального рыбного хозяйства и испортить настроение многим тысячам тех украинцев, которые любят проводить досуг у воды с удочкой в руках.

Маловодье приводит к изменению гидрологического цикла водоемов, способствует их интенсивному заилению и зарастанию водной растительностью и уничтожает рыбные запасы.

В ассоциации рыбаков Украины сообщили УНИАН, что рыбе этой весной часто было негде нереститься, ведь больше половины естественных нерестилищ обмелели. А от того, как проходит нерест зависит будущее водоемов.

Без рыбы украинские реки погибнут. К тому же, к маловодью добавились случаи поджога тростника в плавнях. Эти факторы могут существенно повлиять на популяцию различных видов рыбы в отечественных водоемах.

«Ситуация очень тревожная. Она может начать ухудшаться, когда повысится температура и появится серьезный дефицит осадков, которые выпав, пойдут только на кратковременное увлажнение почвы, а не на наполняемость водоемов. Это приведет к обезвоживанию и пересыхания некоторых из них. В первую очередь, пострадают малые водотоки», - сказал доктор экономических наук Виталий Скоцик.

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По его словам, из-за плохого отношения к водным ресурсам в нашей стране за последние тридцать лет исчезло более 10 тысяч малых рек. И эта драматическая тенденция может продолжиться, поскольку для улучшения положения чиновники все эти годы не принимали необходимые меры.

«Малые реки осуществляют проточность на рыбных хозяйствах. Без циркуляции воды может начаться мор, различные заболевания рыб. Если мы хотим сохранить остатки рыбных ресурсов в наших водоемах, а также наполнить рынок дешевой, качественной рыбой собственного производства, необходимо немедленно усовершенствовать законодательную и нормативную базу, стимулировать развитие рыбоводства», - сказал Скоцик.

Рыболовы считают, что для сохранения популяции и видового разнообразия рыб в наших реках, необходимо помочь водным обитателям во время нереста: выставлять искусственные нерестовые гнезда, а так же в этом году особый акцент сделать на зарыблении водоемов аборигенными видами рыб.

Наша страна, к сожалению, глобально не в силах повлиять на изменение климата. Украине, как и любой другой стране, также не удастся найти стопроцентный предохранитель от снижения уровня воды в реках. Но по силам каждому гражданину, менеджерам и работникам промышленных предприятий, аграриям находить инструменты для более рационального использования ключевого ресурса на нашей планете – пресной воды.

В Украине должны быть сформирована новая водная политика, которая бы основывалась не бездумной эксплуатации, а на управлении водными ресурсами с акцентом на сохранении водных объектов.

Наступающее лето, которое обещает быть жарким, станет настоящим испытанием для Украины. Нам остается уповать на благодатный дождь и на благоразумие сограждан. Нам есть, что терять, и в наших силах не допустить превращение цветущей зеленой страны в пустыню.

Анна Бредихина