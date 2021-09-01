Рекордный рост мировых цен на сырье: как Украине не упустить свой шанс

Мир постепенно оправляется от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Следом за восстановлением мировой экономики, который сопровождается ускорением инфляции, растут и цены на товары украинского преимущественно сырьевого экспорта. О том, как украинскому бизнесу использовать временную благоприятную мировую конъюнктуру, читайте в статье УНИАН.

По оценке Международного валютного фонда, в прошлом году, когда правительствами многих стран были введены беспрецедентные ограничения, которые ударили практически по всем отраслям экономики и привели к обрушению биржевых индексов и рекордному падению цен на нефть и другие сырьевые товары, мировой ВВП упал на более чем 4 процента.

Однако, уже в этом году благодаря активной кампании по вакцинации и масштабным государственным программам помощи бизнесу и гражданам в мировой экономике наметился устойчивый тренд на восстановление. МВФ прогнозирует рост мирового ВВП по итогам 2021 года на 6 процентов.

Резкий рост мировой экономики, подкрепленный широкомасштабным мерам поддержки и финансовым стимулам, которые были приняты правительствами ключевых стран мира, спровоцировал ускорение инфляции.

Если в прошлом году стоимость многих товаров на мировых рынках достигла рекордно низких значений, то в 2021 году ситуация полностью противоположная: цены на чёрные и цветные металлы, газ, нефть, железную руду, а также зерно, кукурузу, масличные и другие сырьевые товары стремительно растут.

По данным ООН к середине года мировые цены на продовольствие продемонстрировали рекордный рост за более чем десять лет: относительно прошлого года цены выросли почти на 40 процентов.

Цены на железную руду за первую половину текущего года выросли почти на треть, достигнув к середине лета рекордных 200 долларов за тонну.

Аналогичная ситуация происходит с ценами на сталь: стоимость стальной арматуры на рынках ЕС и Китая достигает 700 долларов за тонну, за год увеличившись вдвое.

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Примечательно, что существенно в цене прибавили товары, которые Украина традиционно экспортирует на мировые рынки: продовольствие, металлы, сырье, что позволило нашей стране за первое полугодие текущего года нарастить экспорт товаров в денежном выражении на 30 процентов по сравнению с первым полугодием 2020 года – до 30 миллиардов долларов.

При этом, наша страна пока не способна максимально эффективно использовать сложившуюся на мировых рынках благоприятную ситуацию. Рост национальной экономики по итогам текущего года ожидается ниже, чем мировой.

МВФ прогнозирует рост ВВП нашей страны в 2021 году лишь на 4 процента по сравнению с падением на 4 процента в прошлом году.

Ситуацию с ростом цен на сырьевые товары активно используют украинские компании, которые уже сегодня конвертируют полученную дополнительную прибыль на внешних рынках в капитальные инвестиции с целью расширения и модернизации своих производств.

Промышленная перестройка

Металлургическая отрасль остается одной из главных для экономики нашей страны. Она принесла стране миллиарды валютной выручки, заняв второе место в структуре экспорта Украины после агропродукции.

После нескольких кризисных лет подряд, 2021 год принес для отечественных металлургов настоящий подарок в виде рекордного роста цен на металлы на мировых рынках.

Понимая, что рост цен на сырье временный, и, за ним обязательно наступит падение, украинские промышленные компании стараются инвестировать полученные дополнительные доходы в развитие производств, снижение себестоимости и повышение экологичности.

Так, группа "Метинвест" в этом году запускает масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Общие инвестиции в проект превысят 1 миллиард долларов.

Планируется, что в 2025 году, после завершения первого этапа проекта, комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием.

Проект также предусматривает экологическую составляющую: существующая технология сернокислотного травления будет заменена на соляно-кислотную с установкой регенерации кислоты, позволяющей возвращать ее обратно в производство.

В новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, которое соответствует последним экологическим стандартам Украины и Европы. Благодаря газоочистке, выбросы вредных веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20 процентов.

Экологическое направление остается для компании приоритетным. Несмотря на все неопределенности, в 2020 году капитальные затраты на экологические проекты не сократились и составили рекордные 205 млн долларов, что на 32 процента выше по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в дальнейшем инвестиции в экологические проекты будут только увеличиваться.

Кроме этого, компания инвестирует в образование. В этом году в Мариуполе началось строительство первого негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника", который примет первых студентов в сентябре 2022 года. Стоимость проекта – 30 млн евро.

Не отстают и другие украинские металлургические гиганты. Так, в ближайшие годы горнорудная компания Ferrexpo намерена направить около 2 миллиардов долларов на удвоение производства окатышей. Уже в 2021 году компания планирует увеличить выпуск окатышей до 12 млн тонн с 11,2 млн тонн в 2020 году.

Криворожский горно-металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог также запланировала существенные инвестиции. Так, до 2023 года компания намерена направить на экологическую модернизацию предприятия около 1 миллиарда долларов, при том, что за 15 лет работы в Украине компания уже инвестировала в комбинат около 5 миллиардов долларов.

Инвестиции будут направлены на снижение воздействия производства на окружающую среду и внедрение принципов циркулярной экономики (экономное и повторное использование ресурсов и переработка отходов производства).

Слабое звено

Увеличение инвестиций в производство и соответствующий рост поставок украинской продукции как на внешние, так и на внутренний рынок нашей страны неизбежно упирается в узкое горлышко украинской экономики – инфраструктуру, которая из-за нехватки инвестиций на протяжении долгих лет неуклонно деградировала.

В итоге, плачевное состояние украинской транспортной сферы стало одним из главных тормозов развития страны. Однако, эта ситуация в ближайшие годы также должна существенно изменится.

Государственная компания "Укрзализныця", которая занимает монопольное положение в сфере грузовых и пассажирских перевозок железной дорогой, планирует в 2021 году нарастить инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры почти вдвое, по сравнению с прошлым годом, до 26 млрд грн.

Основная часть денег пойдет на ремонт и модернизацию путей, локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.

Из общей суммы около 9,4 миллиарда гривен будет инвестировано в обновление инфраструктуры, 7 миллиардов гривен – в обновление парка грузовых вагонов, 4,1 миллиарда гривен инвестируют в локомотивное хозяйство, а еще 2,8 миллиарда гривен - в пассажирские перевозки.

На марше также президентская программа "Большое строительство", направленная на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры.

В 2020 году на программу было потрачено около 100 миллиардов гривен и отремонтировано почти 4 тысячи километров автомобильных дорог. Это в пять раз больше, чем в 2019 году, и является рекордом за все годы независимости нашей страны.

В 2021 году и этот рекорд будет побит. Планируется, что к концу года будет отремонтировано 6,8 тысячи километров дорог.

Медленно, но уверено инвестиции приходят и в украинские порты. Например, катарская компания QTerminals, победившая в конкурсе на концессию николаевского порта "Ольвия", в течение ближайших пяти лет инвестирует 3,4 миллиард гривен в развитие инфраструктуры порта.

Таким образом, ориентированный на экспорт бизнес в Украине сегодня старается максимально воспользоваться благоприятной ситуацией на внешних рынках и инвестировать существенный средства в развитие производства и инфраструктуры.

В будущем эти вложения принесут пользу всей национальной экономике, а также позволят украинским компаниям не потерять своих позиций на внешних рынках, когда цены на сырьевые товары пойдут вниз, что рано или поздно обязательно случится.

Виктор Шевченко

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